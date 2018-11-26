龐寶林：環球經濟或臨拐點

市場仍然預期聯儲局將於12月再度加息，及明年可能再加息3次，但美國企業盈利增長已經出現回軟迹象，數位前聯儲局主席紛紛憂慮美國經濟情况，特朗普卻依舊考慮刺激經濟2.0方案等，或因龐大赤字而影響經濟進展，視乎民主黨會否在眾議院阻撓相關激進政策的推行。

美企盈利增長回軟 債務危機升溫

美國的債務歷經10年，已經回到金融海嘯前夕的水平。即使是美國投資級公司債總規模也高達6.4萬億美元，這其中處於投資級「臨界」的BBB級債券佔比高達60%。在利率上行、企業盈利增長放緩及減稅紅利淡化的背景下，這些大量處於垃圾級邊緣的投資級債券是否會遭遇降級就面臨巨大挑戰。

根據德銀計算，假設在經濟步入衰退時，在極端的情况下10%的BBB評級公司債被降至垃圾級，那就會有超過2600億美元的美國BBB級公司債券和800億歐元的歐洲BBB級公司債券受影響，整個高息債市場規模也將擴大約25%。

全球最大對冲基金橋水創始人Ray Dalio在近期接受彭博社採訪時指出，現在的金融市場和上世紀30年代的大蕭條時期極為相似，包括美股處於歷史高位，商業周期處於擴張末期，多國債務累積及高企，以及聯儲局收水。

Dalio還警告，目前全球處在債務周期尾部，多國央行收緊貨幣政策，衰退可能在兩年後就會到來。全球投資者槓桿做多，聯儲局已經將利率上調到了傷害資產價格的水準，投資者需要為預期回報下降做準備，設法均衡投資組合。

對冲基金：似1930年代大蕭條

在暢銷書《A Template for Understanding Big Debt Crises》中，Dalio認為人類從未實現在舉債過多和舉債過少之間取得平衡，在現實世界中，天秤總是會向二者之一傾斜，因此每15年左右一個周期出現一次大型債務危機，很大程度上不可避免。雖然Dalio向來以「危言聳聽」的言論著稱，至少顯示的經濟環境還沒有出現惡化的迹象，但市場仍需為未來幾年可能的拐點出現而做好準備。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]