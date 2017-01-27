科創板進展加快 港交所Put 14762

港股成交持續轉弱，港交所（0388）近日股價徘徊220至230元，市場正密切注視內地「科創板」進展，上交所已表明加快推進試點與制度設計，分析相信或影響內地新經濟企業來港上市意欲。截至上周四的3日港交所認購證流入1800萬元，同期認沽證淨流出290萬元。如看好港交所可留意購27748，行使價250.2元，實際槓桿約7.7倍，最後交易日2019年6月24日；看淡可留意沽14762，行使價191.81元，實際槓桿約6.6倍，最後交易日2019年7月25日。

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