百天線有支持 平保購12226

【明報專訊】平保（2318）持續窄幅上落，主要橫行區域為74元至80元，股價暫於100天線約74元有不俗的支持。平保下一個催化劑可留意12月中的股東大會，屆時將決定是否通過股份回購。若通過，可刺激股價做好。現時平保的引伸波幅水平已回落至近月的低水平，引伸波幅下行風險較低，如看好平保，可留意平保認購證12226，行使價84.89元，2019年3月到期，有效槓桿約13倍。如看淡平保，可留意平保認沽證27575，行使價67.95元，2019年1月到期，有效槓桿約14.倍。
另投資者也可留意平保牛熊證，如牛證59560，收回價70.38元，2019年1月到期，有效槓桿約14倍；或平保熊證68961，收回價81.88元，2019年1月到期，有效槓桿約8.6倍。
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[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]