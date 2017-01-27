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何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369

【明報專訊】騰訊上周五未能延續周四強勢，但成交進一步下降，繼續在290元整固，在績後表現轉強。上周五回落時淡倉爭相平倉離場，看淡宜繼續留意較貼價及街貨量較低的認沽證，以免資金一面倒平倉時影響輪證價格日內走勢。看好可留意騰訊認購證13570，行使價330.2元，2019年2月到期，實際槓桿約10.1倍。看淡可留意騰訊認沽證15322，行使價257.8元，19年04月到期，實際槓桿約6.3倍。

美團績後股價大跌，吸引資金入市撈底，大多選擇較貼價甚至價內認購證，反映資金看好中線前景。投資者可留意美團購14369，行使價60.93元，2019年9月到期。淡友在績前大手部署美團認沽證，績後普遍獲利離場。留意周一能否出現技術反彈，倘不反彈而續跌，或失守50元。看淡可留意美團沽14698，行使價43.18元，2019年4月到期。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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