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劉思明﹕防習特會掀大波動

【明報專訊】港股向好趨勢存暗湧，不過在油價持續下滑、美股仍在尋底，以及內地A股受壓的背景下，港股已展示靭性。市場焦點在中美領導人在G20峰會期間會晤，儘管沒有期待會得出什麼成果，但不敢低估市場借題發揮對市場造成的波動，尤其現時成交低迷，大市很容易便被推高質低。

恒指上周初升上26,397點高位回軟，跌至25,494點已回穩，全周收報25,927點，跌255點或0.98%；國指沽壓較大，全周跌1.84%。大市日均成交727億元，低於60天平均兩成，交投甚為冷清。恒指於20天線至50天線上落，波動收窄至25,800至26,200點，突破隨時出現，以月內形勢來看向上機會較高，一旦向上升穿26500點高位，將有望挑戰27,000點水平，向下關鍵支持為25000點關口。

成交弱 更容易推高質低

港股中短線寬度保持強勢，恒指國指成分股高於10天線比例上周五降至四成，但高於20天線、50天線股份比例仍處於五成之上，反映愈來愈多股份調整跌穿10天線，但普遍守住20天線及50天線上，中線向好趨勢未被破壞。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率23比77，跌逾3%佔下跌股份一成多，大市偏軟；大市上周有3日跌多升少，包括上周四五連續兩日跌的多，為10月31日以來首次，大市向好趨勢出現障礙。全周計，升跌比31比69，近四周都是隔周跌多升少，宜看經過上周的調整後，本周能否回勇，以延續月初回穩向好趨勢。

個別行業沽壓明顯較大，本報數據庫追蹤的30個行業，上周有超過七成下跌，當中有六跌幅約2%以上，跑輸恒指國指；零售及教育、軟件服務跌約半成表現最差。

其次科技器材、中資金融跌逾3%。上升行業中，只有燃氣供應升近2%，內房、公共事業、博彩及消閒升逾1%表現較佳。

航運股留意海豐 6.2元有支持

燃氣、內房甚至物業管理股在上周或近周多次提及，在此不贅。濠賭股做好帶動博彩及消閒行業上周逆市上周，其中銀娛（0027）、美高梅中國（2282）率先重上50天線。走勢上，銀娛月初高位約48元成短線阻力，一旦向上突破，將有望上試52元，上周低位約44元為短線支持位。

除了博彩及消閒，公路鐵路、內房、地產相關、航運物流等有約六成股份高於50天線（表2）。航運股海豐（1308）上周有回吐，跌至50天線約6.2元有支持，可予留意。

[劉思明 數據尋寶]

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