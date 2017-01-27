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張兆聰﹕新地100元以下值博

【明報專訊】恒指上周五跌91點，收報25927點，成交金額595億元。港股繼續處於悶局，上周五早上報道指國家主席習近平將於11月28日訪問西班牙，市場擔心G20的習特會出現變數，中港股市受壓。其後外交部重申雙方將如期在G20會面，港股跌幅收窄。G20的習特會是本周焦點，現時無法預測結果，但假如大市回落的話，本地地產股值得吸納。

上周市况牛皮交投淡靜，投資者都不知應如何部署。A股反彈勢頭不俗但卻是妖股當道，創科板「龍頭」市北高新，10月底才3.38元，上周五跌停後仍高達10.22元，可見炒風有多熾熱。

無跟A股跌 不代表港股很強

炒得勁理應是風險胃納上升，但內地股市就是大戶收割散戶的市場，炒得勁的結果都是大逆轉，上周五外交部澄清習特會將如期舉行後，A股跌幅仍不斷擴大，也反映大戶到了收割的時候。因此，A股大跌而港股未受太大影響，但也不代表港股很強。

上星期貿易戰消息比較混亂，利好的有特朗普指中國非常希望達成協議，美國也希望解決分歧，商務部也作出正面回應。但這些都是一些很虛的說話，意義不大。反而早前傳出副總理劉鶴會出訪華盛頓，為習特會作最後準備，但結果卻於25日至28日到訪德國，令人憂慮雙方分歧太大，仍未到高層談判的階段。至於美國副總統彭斯於APEC峰會上表現極度鷹派，究竟是談判策略還是真實立場，市場則意見分歧。

「習特會」後市變得極難預測

至今負責談判的商務部長羅斯，早前表示已收到了中方關於貿易問題的書面回覆，但依然不夠滿意。整體來看，他預計會達成一個框架協議，未必會立即加徵關稅，之後視乎中方作出讓步多少再作決定。這究竟是達成了協議，還是雙方讓子彈再飛一會，看看明年經濟局面如何再作定奪？似乎是後者。只是市場反應難測，可能先借「達成協議」4個字挾淡倉，但高位缺乏承接便掉頭再落。又或者全球股市從低位反彈已不少，反映了達成框架協議，結果利好兌現、擔心經濟盈利下滑而展開年尾跌浪。

恒指也未有脫離近期的區間波動範圍。在正式跌破25400點或突破26500點前，仍是處於困局，估計11月底前走勢都是橫行。若大市回落，筆者認為可低吸本地地產股，首選依然是新地（0016）。

近期樓市吹淡風，報道標題都是劈價、由高位大跌20%等，而碧桂園（2007）馬鞍山新盤，未推售已先減價，肯定會令準買家卻步，擔心買入後再減價而中伏。

究竟樓價要跌多少才會靠穩，誰也無法預知。但重點是本地地產股雖然有大量發展中項目和土儲，但租金收入同樣強勁。以新地今年6月底止年度為例，租金收入和淨租金收入分別為236.82億元和186.47億元。

收入相當領展4倍 市值高不足兩倍

這是一個什麼概念？拿領展（0823）最新中期收入才27.6億元相比，簡單地年度化乘以二，新地的年度租金收入是其4倍。現時領展市值達1600億元，新地則約為3100億元。可以說，現價反映了對本港樓市非常悲觀的情况，若股價回落至105元甚至100元以下，屆時股息率逼近4.5厘，絕對具備中長線投資價值。

[張兆聰 還看今朝]

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