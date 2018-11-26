蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業

租戶多民生舖 跌市防守力較高

10月份恒指急跌一成，本來具防守力的高息股都捱沽，主要因為美國債息上升，令高息股吸引力下降。但美國10年期債息已回落約0.2厘，加上本周末的G20峰會上之「習特會」前，市場觀望氣氛濃厚，穩健的高息股可看高一線。

置富產業信託（0778）性質類似領展（0823），同樣是以本港屋苑商場為主的房產信託（REIT），租戶較多是超市、銀行、餐廳等民生必需，在本港經濟放緩的環境中，防守力較高。領展規模較大，較多擴充策略，例如於本港發展商用物業，及擴展至內地一線城市，但股息率向來較低，現時約3.4厘。若要求更高股息，置富較佳，約5.7厘。

股息率5.7厘 比領展吸引

置富股價走勢亦較落後，10月出現RSI底背馳後，本月扭轉弱勢，剛升穿10月下旬反彈高位，下一級阻力於9月浪底9.25元，中長線持有收息亦適合。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股票）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]