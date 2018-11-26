蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業

【明報專訊】油價上周又瀉，紐約期油10月高見每桶76美元，不足兩個月就急跌三分之一至50美元。雖然美國已超越沙特及俄羅斯，成為全球最大產油國，但總統特朗普要開香檳慶祝，話油價跌等於全人類減稅。最近他與沙特搞好關係，應該亦係想緩和市場對原油供應受阻的疑慮，以壓低油價。同時，他再次抨擊聯儲局加息，這亦解釋了為何他想油價跌，因為高油價推高通脹，加息壓力自然上升。特朗普自競選總統以來，一直主張繼續低利率，聯儲局前任主席耶倫及現主席鮑威爾都被他鬧爆。近期油價瀉、美股跌，市場正調低明年加息預期，有利高息股表現。
租戶多民生舖 跌市防守力較高
10月份恒指急跌一成，本來具防守力的高息股都捱沽，主要因為美國債息上升，令高息股吸引力下降。但美國10年期債息已回落約0.2厘，加上本周末的G20峰會上之「習特會」前，市場觀望氣氛濃厚，穩健的高息股可看高一線。
置富產業信託（0778）性質類似領展（0823），同樣是以本港屋苑商場為主的房產信託（REIT），租戶較多是超市、銀行、餐廳等民生必需，在本港經濟放緩的環境中，防守力較高。領展規模較大，較多擴充策略，例如於本港發展商用物業，及擴展至內地一線城市，但股息率向來較低，現時約3.4厘。若要求更高股息，置富較佳，約5.7厘。
股息率5.7厘 比領展吸引
置富股價走勢亦較落後，10月出現RSI底背馳後，本月扭轉弱勢，剛升穿10月下旬反彈高位，下一級阻力於9月浪底9.25元，中長線持有收息亦適合。
（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股票）
招銀國際研究部策略師
[蘇沛豐 焦點股]