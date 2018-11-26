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潘迪藍：美長債失去防守作用？

【明報專訊】假如你在9月20日就被告知，美國股市已經見頂，兩個月後MSCI美國指數就會下跌接近10%，而石油就更會全面進入熊市，其中布蘭特原油的價格將會下跌接近30%，那麼你當時可能會認為，應該改為持有美國的長期債券。

美匯指數（DXY）的確上漲了2.7%，但美國長期債券沒有，在過去兩個月，20年期以上的美國公債ETF（TLT）的價格還跌了1.8%。簡而言之，由於通脹壓力減弱，美國國債並未能扮演投資者心目中的防守資產角色。

油價轉弱和美元轉強相結合的結果是，通脹數據未來將會疲弱。可以肯定的是，過去幾星期，來自「美國通脹掛鈎債券」（TIPS）市場的通脹預期都大幅下跌，5年期和10年期TIPS的預期通脹數字都跌至2%以下。然而，考慮到美國國債和其他國家國債（意大利除外）的息差，已經是近十年或以上最大者，美國國債仍然沒有反彈，還是令人覺得意外。尤其是，美國國債的孳息率上一次比德國國債的孳息率高出270點子（100點子等於1厘），乃是1990年德國統一之前的事。

市場等待聯儲局通脹展望

為什麼美國長債孳息率沒下跌？有幾個可能的答案。

也許最大可能的原因是，市場正等待美國聯儲局確認，通脹回升不再是它主要關注的事項。在這段時間，有些買賣主要由電腦演算法根據新聞標題執行，而非來自前瞻投資者決定。所以，美元走勢並不是根據投資者預期，而是根據彭博社的頭條新聞。因此，當美國聯儲局對加息的立場看來好像很強硬時，股市和債券就一起下跌。這表明，如果美國聯儲局在未來幾星期或幾個月對加息的立場轉趨溫和，債券和股票就可能一起反彈。

債券市場有可能不受油價大跌影響。最初，油價下跌，是因為美國政府暫援執行對伊朗制裁。但油價下跌似乎引致了對冲基金和投資銀行一些嚴重的平倉。長期以來，能源綜合體中其中一種最受歡迎的交易是做空天然氣。由於天然氣傾向以明顯延遲的交易反映其實物商品的高儲存成本，因此做空天然氣是低收益環境中另一種獲取利差方式。但是，當能源價格飈升時，沒有人會願意沽空。因此，普遍的交易方式一直是沽空天然氣來獲取利差，同時持有原油的長倉來對冲能源價格受壓。

投資者轉向持「實質資產」

但在10月份，當美國對伊朗實施的制裁變成紙老虎，以及油價開始下滑時，玩家們爭先恐後地斬倉，於是哄抬了天然氣價格，並且令油價回升。因此，美國長債價格未能反彈其中一個可能的解釋是，市場並未將油價大跌視為一種「新事態」，而僅僅將之當作短期市場錯位。

過去兩個月，有一件很奇怪的事情：隨着美元上升，通脹預期下降以及油價下跌，黃金和金礦股成了投資組合多元化的選擇，而不是債券。這種奇怪的行為可能是一個信號──經過10年的非常規貨幣政策之後，投資者現在轉向持有「實質資產」，實現投資組合多元化。

但在過去兩個月，儘管美國的利率沒有下跌，但美國的公用事業股在數據方面表現良好，相對表現就更加出色。投資者好像希望保護他們的投資組合免受經濟放緩影響，但又希望繼續持有「實質資產」，而不僅僅是承諾將會贖回的債券。

外國投資者不願再為美赤字融資

但如果投資環境不同，原因是什麼？答案可能包括以下內容：

由於美國債券的孳息率曲線趨平，對大多數外國債券持有者來說，購買美國國債和對冲貨幣風險已不再吸引。這意味着，外國人不太可能再爭相為美國的預算赤字提供融資。這是不幸的，因為美國的預算赤字正在升破頂，要為這隻不斷長大的怪獸提供融資，對美國私營企業板塊構成愈來愈大的壓力。由於美國政府對資金需求增加，聯儲局將會繼續縮減其資產負債表，美國的國債將會擠壓私營板塊，令私營企業債券的息差擴大。

其中一個令人關注的問題是，通用電氣（GE）的信貸評級若再被調低，這家以往被視為美國領頭羊企業的債券將會進入垃圾級別。考慮到通用電氣的未償還債券的金額，若其債券評級下跌，很可能會將高息企業債券市場拖垮。這是因為，不能持有非投資級別票據的基金將會被迫拋售通用電氣的債券，但卻沒有多少買家去接貨。雖然通用電氣本身可能會從全球的主要銀行湊足它需要的410億美元信貸額度，讓它得以用低於票面值來回購其債券，但這是否足以防止債券市場出現大幅跌價？

因此，美國債券價格未能反彈的最簡單解釋可能是，債券的需求尚未回升。這可能是因為美國聯儲局仍然被外間認為處於緊縮狀態。這也可能是因為外國對美國債券的需求正在減弱，不論是因為對沖成本令美國國債變得沒有吸引力，還是因為中國人民銀行、俄羅斯中央銀行、歐洲私人銀行等機構投資者對於特朗普政府的「美國優先」政策反感。

不論是什麼原因，市場似乎在說，由現在開始，持有金礦股或公用事業股等實質資產，要比持有債券更有意義。但不幸的是，對於投資者來說，要保持其投資組合多元化以及不要太過波動，挑戰就更加大。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

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