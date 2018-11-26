林少陽﹕A股油價弱勢是警號

對於油價近期的跌勢，按美國總統特朗普的講法，那是因為沙特阿拉伯主動壓低油價，以示對《華盛頓郵報》記者卡舒吉在土耳其沙特大使館被殺事件，美國不追究的回報。然而，特朗普的講法，明顯與以沙特為首的石油輸出國組織（OPEC）最近公布減產決定並不相符！

上周五紐約期油急挫，不排除只是美國假期氣氛影響，令市場深度不足所致。

中國原油需求見13月新低

不過，投資者亦不能排除另一個重要的可能性，就是在中美貿易關係緊張之下，企業自今年第二季開始大幅減低資本開支，相關的負面影響，正逐步在全球實體經濟中反映，全球市場對原油需求正從高位回落，當中，中國對原油及相關產品的需求，剛創出13個月以來新低。另外，自年初以來，在油價持續高企的誘惑下，美國原油開採商紛紛大幅增加原油供應（美國油商不受OPEC減產協議約束），令美國本土原油供求失衡，這亦解釋了為什麼紐約期油的跌幅，要比有「沙特協助推低油價」的布蘭特原油跌幅還要大。

「習特會」未必有滿意成果

A股市場上周五的跌市，相比起油市的弱勢，更加耐人尋味。在幾乎沒有任何重大不利因素之下，上證綜合指數單日急挫2.5%，將上周（11月12至16日）升幅一次過嘔突。最近，中國政府看來已全面逆轉其去槓桿的政策，理論上在預期市場流通量將持續改善之下，A股將逐步回升才對（尤其是A股曾經跌穿2016年周期底部估值相對偏低）。A股投資者在中美元首會面之前一個星期，便開始拋售A股，不排除有部分對國際地緣政治局勢更了解的投機者，已洞察今次習特會未必會有令人滿意的成果，預先做定防風措施所致。

A股急跌 投資者選擇避戰

展望本周，環球市場充滿了不確定性，而從上周A股及油價的表現看，令人頗有山雨欲來的感覺。由於過去兩個星期，中港股市已先行反彈至重要的阻力位置，除非中美貿易談判有出人意表的重大突破，否則的話，不排除市場將可能在中美貿易談判未能取得實際進展（預期之內？）之下，借勢再次推低大市。對於不一定要每日在市場出出入入的投資者來說，在市場未見重大突破的情况之下，選擇避戰未嘗不是一個最明哲保身的決定。假如投資者有貨底在手，亦可考慮適量買入一些看淡12月大市表現的衍生工具作對冲。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]