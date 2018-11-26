陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜

黃國英對目前巿况的應對方法是將戰線收窄，因為收水令巿場資金少了，所以資金會更集中流向更少數的好股，而他最近加大了兩隻股票的注碼，其一是美國上巿的亞馬遜（Amazon），因為他認為這是隻好股之餘，股價自高位跌了不少，增加了值博率，另因為近期油價急跌，令美國消費者的燃油支出減少而可增加消費，因此感恩節期間亞馬遜的交易額或有會驚喜。

黃國英另一隻加大注碼的股票是本港地產股新地（0016），因為估值實在超平，筆者的同事近日也推介這隻股票，指出香港樓巿雖然也開始調整，但其實新地近年租金收入佔比大大提升，減少倚賴賣樓，現價超值。

黃國英指出，油價大跌可以刺激美國消費，美國總統特朗普也表示油價大跌猶如再一次大幅減稅；其實油價回落也可以令通脹降溫，繼而美國的加息速度也可減慢，甚至可能在明年初開始停止加息。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]