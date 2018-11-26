黃國英﹕基本面未變質 現值博空間

在現在這個階段，所有壞消息差不多已經每個投資者都知道，因此市况再往下跌的機會反而不大，而那些敢於冒風險、或者精於計算、又或者有真知灼見的投資者已經開始入貨吸納，期待市况的轉勢。加上時近年尾，有很多資金就會傳統性地開始吸納，因此市况是否已築成一個重要底部，就有了一點現實的基礎。

年尾資金開始跟「傳統」吸納

內地股市終於趨穩，也終於對香港的市場給予了一些支持。同時間美元未有再升，亦同時給了港股一些喘息的空間。在可見範圍內，現在並沒有看到有哪些嚴重打擊市場的因素出現，因此指數在現價反覆，正在尋找未來方向，是正常的反應。投資者切勿以為跌市一旦出現就一定會繼續下跌；升市一旦出現就會持續上升，這只是「想當然」但卻沒有必然的道理的，最重要是小心觀察，認清方向，才能夠早着先鞭，找到正確的出入市機會。

市况雖然稍微轉好，但成交太低，就變成了升勢的基礎並不堅實，但個人的看法，就傾向相信，今年的低位已經出現。在可見將來，這就是成為一個堅實的參考指標。在現今這種市况之下，新經濟類的股份，在作出投資的估值時是「計不到數」；反而一些舊經濟類的資產型股票，相對來說就較容易計算投資價值，現在資產出現了極大的折讓，就合乎投資的原則。現階段似乎市場並沒有「灰」到連資產價值類股票也不堪一提的程度，因此投資者如果需要在市場作出操作但要較安全的話，這類股份就變成了現階段的理想選擇了。

國策陰霾抑壓騰訊升勢

騰訊（0700）業績其實不俗，問題是中央政策的陰霾始終揮之不去，在現階段來說，就是始終有不確定的因素存在。投資者的策略就會出現了變化，就算看好騰訊，也不敢和以往一樣大手出擊，而只能變成分注吸納。如果人同此心、心同此理， 那騰訊的升勢就自然變得有限。今非昔比，要有戲劇性的改變，就需要等待，一些市場催化劑的出現，在這個因素出現之前，投資者還是以小心為上較佳。

現在市場中較佳的選擇，是那些由地產發展轉向收租的一類型股票。因為地產發展的情况不佳，但如果其中的收租部分已經有相當的實力，那發展的一部分就有機會資產重估，就會變成一個上升的動力依據。當然那些房託早已經不可能跌下來給投資者參與了，那投資者就要退而求其次，去考慮其他那些以收租業務為主的大型地產公司，作為未來一段時間的投資目標，才有較大的勝算。雖然美國未來將會加息，但市場早已預計在內，這些消息早已被消化，對這些大型地產收租業務的公司的影響，其實十分輕微。投資者切勿被市場一些看似實質、但已經是過時的因素去影響自己的投資方向，才是正確的投資取態。

以收租業務為主大型地產商可取

投資者必須明白，如果大市出現壓力下跌，就必須要投資盈利的基礎出現實質很大的改變，才會推動市場作出反應。回顧今年的兩次大跌市，一次是由人民幣瘋狂貶值引發，另一次就是中央政策風險所構成的。撇除這些因素之後，其實整體盈利基礎本身並沒有什麼實質改變，因此現階段的市况，已經悄悄地出現可以一博的空間了。

（本欄內容乃獲授權輯錄自香港電台普通話台財經節目《e線金融網》）

豐盛金融資產管理董事

[黃國英 財經新視野]