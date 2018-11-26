黃國英﹕基本面未變質 現值博空間

【明報專訊】港股雖然反覆波動，情况其實已經不算太壞。總的來說，市場都聚焦在稍後中美元首有機會談這件事之中。通常來說，這種牛皮悶局，市况升得高點，投資者就不敢買；市况跌得低點，投資者也不敢賣，就變成了指數始終維持在一個似無實有的固定的區間中等待變化之局。雖然教育股在中央政策的主導下變成待罪羔羊，但以整體大市來說，在這種惡劣的氛圍下，其實已經算是十分的不錯。在低成交和新聞主導之下，大市其實已經是向略微偏好的方面發展，但要在這一刻提出堅實的理由去支持大市上升，又似乎不切實際，因此最佳策略還是靜觀其變才較為穩妥。
在現在這個階段，所有壞消息差不多已經每個投資者都知道，因此市况再往下跌的機會反而不大，而那些敢於冒風險、或者精於計算、又或者有真知灼見的投資者已經開始入貨吸納，期待市况的轉勢。加上時近年尾，有很多資金就會傳統性地開始吸納，因此市况是否已築成一個重要底部，就有了一點現實的基礎。
年尾資金開始跟「傳統」吸納
內地股市終於趨穩，也終於對香港的市場給予了一些支持。同時間美元未有再升，亦同時給了港股一些喘息的空間。在可見範圍內，現在並沒有看到有哪些嚴重打擊市場的因素出現，因此指數在現價反覆，正在尋找未來方向，是正常的反應。投資者切勿以為跌市一旦出現就一定會繼續下跌；升市一旦出現就會持續上升，這只是「想當然」但卻沒有必然的道理的，最重要是小心觀察，認清方向，才能夠早着先鞭，找到正確的出入市機會。
市况雖然稍微轉好，但成交太低，就變成了升勢的基礎並不堅實，但個人的看法，就傾向相信，今年的低位已經出現。在可見將來，這就是成為一個堅實的參考指標。在現今這種市况之下，新經濟類的股份，在作出投資的估值時是「計不到數」；反而一些舊經濟類的資產型股票，相對來說就較容易計算投資價值，現在資產出現了極大的折讓，就合乎投資的原則。現階段似乎市場並沒有「灰」到連資產價值類股票也不堪一提的程度，因此投資者如果需要在市場作出操作但要較安全的話，這類股份就變成了現階段的理想選擇了。
國策陰霾抑壓騰訊升勢
騰訊（0700）業績其實不俗，問題是中央政策的陰霾始終揮之不去，在現階段來說，就是始終有不確定的因素存在。投資者的策略就會出現了變化，就算看好騰訊，也不敢和以往一樣大手出擊，而只能變成分注吸納。如果人同此心、心同此理， 那騰訊的升勢就自然變得有限。今非昔比，要有戲劇性的改變，就需要等待，一些市場催化劑的出現，在這個因素出現之前，投資者還是以小心為上較佳。
現在市場中較佳的選擇，是那些由地產發展轉向收租的一類型股票。因為地產發展的情况不佳，但如果其中的收租部分已經有相當的實力，那發展的一部分就有機會資產重估，就會變成一個上升的動力依據。當然那些房託早已經不可能跌下來給投資者參與了，那投資者就要退而求其次，去考慮其他那些以收租業務為主的大型地產公司，作為未來一段時間的投資目標，才有較大的勝算。雖然美國未來將會加息，但市場早已預計在內，這些消息早已被消化，對這些大型地產收租業務的公司的影響，其實十分輕微。投資者切勿被市場一些看似實質、但已經是過時的因素去影響自己的投資方向，才是正確的投資取態。
以收租業務為主大型地產商可取
投資者必須明白，如果大市出現壓力下跌，就必須要投資盈利的基礎出現實質很大的改變，才會推動市場作出反應。回顧今年的兩次大跌市，一次是由人民幣瘋狂貶值引發，另一次就是中央政策風險所構成的。撇除這些因素之後，其實整體盈利基礎本身並沒有什麼實質改變，因此現階段的市况，已經悄悄地出現可以一博的空間了。
（本欄內容乃獲授權輯錄自香港電台普通話台財經節目《e線金融網》）
豐盛金融資產管理董事
[黃國英 財經新視野]