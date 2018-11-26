陳增濤：Château Rayas十年新酒

「Château Rayas是夢幻之酒呀！對於重口味酒精濃度較高的南羅訥河谷，聽說Rayas是眾人皆醉我獨醒，在一片沙地之中，更是避免充分日照全是朝向往北，單一的歌海娜品種在二手木桶中醇化。」聽朋友還沒有喝過這款教皇新堡，對它已經如此嚮往，這種心情難道不類似2500多年的孔子嗎？

人間仙露 年產僅1萬瓶

「在國內市場上找不到，哪你怎知道這酒的名字的？」 當看到法國的名牌手袋在國內暢銷，德國的寶馬在小小的溫州到處招搖過市，不是因沒有喝過Château Rayas而感到遺恨的心情的表現嗎？「Château Rayas在法國很出名，可說是一瓶難求。酒莊只不過是10公頃的葡萄園，畝產量很低，平均一年也只不過出產一萬多瓶教皇新堡。一般的法國人是不會買這麼貴重的紅酒的。下次上酒莊順便給你帶一瓶。」

說也可能沒有人相信，莊主Emmanuel Reynaud是個難得碰上的怪人，和他這麼熟悉，也就是賣一瓶酒。正如他強調的，「是仙露呀，每年就釀造這麼小量的一萬來瓶，全世界一分就沒有了。我也得讓想喝上它的人都有機會嘗嘗。」

年份太新一定是冒牌

朋友打開的這款是2008年的。真是大文豪手筆的評語呀：「Rayas打破了歌海娜難釀成精巧細緻的葡萄酒，優雅不遜勃艮第好酒。剛開瓶的極度細緻的夢幻仙氣，像是關於存在的一種更高幻象，無法言語描述，慢慢過渡到了的濃郁覆盆子和紫羅蘭花香，隱約的辛香料和檀香的深沉，奢華而溫暖，就像生活裏的煙火氣。」

如果在市場是碰到2008年以後的Château Rayas的教皇新堡，一定是冒牌的。為了使紅酒適合飲用，莊主把紅酒放在酒莊簡陋黑漆漆的地下酒窖存放10年才讓它出門，真是十年磨劍呢！

G20峰會未開已聞火藥味

美國副總統彭斯在APEC論壇上和習大大針鋒相對，以致連一個裝飾門面的聯合宣言都流產，似乎給月底在阿根廷舉行的G20峰會的習特會蒙上了一陣火藥味。不過考慮到最近金融市場的動盪，油價的大幅下跌及道瓊斯指數在200天平均線下方的掙扎，而中國經濟在國際經濟格局巨變中所遭受的壓力，無論是特朗普或習大大都有暫時鳴鼓收口水戰的需要，給金融市場帶來喘氣機會，暫時減緩道瓊斯指數的下行壓力和鞏固上證指數的反彈力度。

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]