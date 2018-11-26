低撈新經濟股 時機未到

明報記者 王俊騏

有股評人認為，新經濟股可作投機短炒，指這些股份累積跌幅甚大，料未來可受臨近年底基金的「粉飾櫥窗」效應帶動，當中較看好小米。另有基金經理表示，目前尚未是吸納新經濟股的時機，建議散戶甚至等到明年底再考慮也未遲，待公司建立一定往績和地位。

歌禮扭虧 股價1個月累升近兩成

大市近月持續不振，欠派息和盈利基礎的新經濟股，自然成投資者沽貨對象，近一個月恒生中國新經濟指數表現稍為跑輸恒指。若以近一個月表現計算，以歌禮製藥表現最為強勢，累升近兩成；小米在筆者執筆時升了17%，表現同樣跑贏恒指，上述四股中唯獨平安好醫生及美團（3690）繼續走弱。

在上述4隻半新股中，美團、歌禮製藥和平安好醫生首日都能守住招股價，唯獨小米首日跌1.2%，如果以上市至今表現計算，美團累跌16%「已是」表現較好一隻，並以歌禮跌幅最大，達43%。

歌禮製藥為本港首家無收入生物科技上市公司，入場費高達1.6萬元，同樣創下歷來最貴新股的紀錄，招股反應自然一般，上市首日險守招股價後「深潛」。不過，歌禮直至6月底中期業績成功扭虧為盈，賺3412萬元人民幣，總收入亦急增3.32倍，連帶股價亦有所提振。相反，首日股價無升跌的平安好醫生，業績有改善但仍然蝕錢，直至6月底中期虧損收窄到4.44億元人民幣，較去年同期的4.56億元人民幣稍為改善，而股價近月也未見起色。

郭思治： 可短炒粉飾櫥窗效應

民眾證券董事總經理郭思治認為，如果只短炒新經濟股可以一博，皆因將近年底或會出現「粉飾櫥窗」效應，基金為求令年結時成績較亮麗而推高股價，他稱近期應該有基金開始流入這些股份。他指很多新經濟股已較招股價低水很多，隨着市况喘定，不排除會跟隨大市好轉，但強調並不代表展開升勢，猶為估值仍然很高和基本面欠佳，提醒散戶可短炒但不要「搏命」。

當中，他建議短線可吸納小米，股價一度炒上22.2元水平後已累跌近10元，可博「坐順風車」待反彈至15至16元關口；但他又指，小米估值仍高，整體大市成交額又欠動力，故短炒同時也宜設回落5%至10%的止蝕位。

至於短炒的時間，郭思治以10月30日恒指展開的一段中期反彈推算，假設這波升浪可延續8星期至12月中下旬，料基金一般也會在這段時間粉飾櫥窗，但留意基金仍會視乎市况謹慎部署，不至於「好勇」地買入推動股價。

小米可博技術反彈

郭又預期，近期新經濟股只屬累跌甚多下的技術反彈，指這些股份上市時定價已過高，本身不抱任何憧憬；即使最終業績佳，股價也可向下，故認為要視乎個別投資者本身的持倉能力，目前業績的參考價值不太大。

不過，豐盛金融資產管理董事黃國英認為，目前吸納新經濟股「早得滯」，指近期股價表現改善但投資者參與度仍然較低，建議散戶可以多等一年半至兩年，到明年底才考慮吸納也未遲，直至這些股份建立了一定往績和於股市的地位，吸引更多人留意。

黃國英：待有往績參考 明年底才吸

黃國英解釋，這些股份波幅大和成交量窄，隨時一來可「輸幾十個巴仙」，增長前景不明朗，比不上地產股如新地（0012）「隊落去都坐得安樂」。

他續稱，散戶不如大戶般有大量資金可以一博，亦不及他們熟悉新經濟行業狀况和心理質素，故認為現時毋須急於入市撈貨。

[金融超市]