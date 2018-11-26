許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰

近期市場另一個值得關注的話題必定是油價走勢，紐約期油創下最長的跌浪，從上月高位至今已急挫近三成，技術上已步入熊市（即從高位跌幅達兩成）。若在餘下的一個多月未能見油價明顯反彈，可預料明年走勢亦未見樂觀，因為美國總統特朗普一早已揚言「油價應低於現水平」，以減輕企業成本及紓緩通脹問題，因此他會出招「撳低」油價。

股市乍暖還寒 新股銷情冰封

就如早前美國宣布制裁伊朗，而伊朗更曾威脅封閉霍爾木茲海峽以中斷國際石油貿易，原本市場憂慮石油供應減少，因而炒高油價。然而，美國實施制裁前，卻宣布包括中國、日本及韓國等國獲得豁免，而這些國家佔伊朗石油出口達七成半；因此，在制裁力度未見嚴苛的情况下，石油供應未見十分緊絀，加上石油輸出國組織（OPEC）成員如沙特和阿聯酋等亦表示會增產，而且全球經濟增長放緩，令油價回落。不過，美國和伊朗局勢亦不能忽視，皆因伊朗擁有「石油咽喉」之稱的霍爾木兹海峽，可謂所有石油出口必經之地。

最近內地最大育兒社交平台寶寶樹（1761）來港招股，集資最多22億元，規模比早前市傳的大幅縮水七成，而此股的招股反應亦未見十分踴躍，皆因現時股市仍處於乍暖還寒的階段，看似安穩但仍有暗湧，投資者寧選擇在現貨市場等機會買入股票博反彈，未必願意鎖死資金抽新股，所以近期新股銷情冰封是理所當然。

話說回來，寶寶樹其實就如內地版的Baby Kingdom，阿里巴巴有份持股，主要收入來自廣告、電商（直銷及平台）和知識付費。筆者認為，現在中國取消一孩政策，對這類育兒社交平台的需求或會增加。不過亦有家庭或受經濟壓力等因素影響，加上這類平台的用戶「壽命周期」很有限，因為通常這些平台的用戶都是新手媽媽，對於懷孕及照顧初生嬰兒毫無經驗，但當孩子長大後未必再需要這類平台，集團需不斷尋找新一批潛在用戶。因此，筆者對此股持有中性態度，投資者若感興趣，不妨留意此股今日在耀才暗盤交易市場的表現再作決定。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]