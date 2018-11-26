黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部

今年上半年，集團營業額按年上升10.1%至937.41億元，純利升24.3%至22.5億元，整體毛利率由2017年上半年的15.1%，提高2.9個百分點至19%，主要受惠於產品結構和業務結構持續改善，期內製藥業務與醫藥分銷業務的毛利率均出現上升。集團的三個主要業務分別為製藥、醫藥分銷、藥品零售，今年上半年的收入佔比分別為16.1%、81.2%以及2.6%。期內，集團醫藥分銷業務的收益776.01億元，按年增加10.2%；分部毛利率增加1個百分點至7.4%。

至於製藥業務，分部收入按年上升32.9%至168.75億元，分部毛利率按年增加3.6個百分點至63.7%。期末，集團在研項目197個，包括創新藥在研項目37個，主要涉及免疫系統、抗腫瘤、呼吸系統等研發領域，其中一個抗腫瘤藥物處於II期臨牀階段。另外，今年7月，集團收到了國家藥品監督管理局頒發的苯磺酸氨氯地平片（5mg）《藥品補充申請批件》，該藥品通過了一致性評價。

11.5元低吸 不跌穿11.1元續持有

走勢上，11月19日升至12.7元遇阻回落，先後失守10天、20天和50天線，STC%K線續走低於%D線，MACD熊差距收窄，宜候低11.5元吸納，反彈阻力13.16元，不跌穿11.1元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]