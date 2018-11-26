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溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀

【明報專訊】上周恒指繼續在26000點關口徘徊上落，陷入了「跌不下又升不起」的局面。後市欠缺明確方向，或要待本周中美元首在G20峰會上達成貿易共識後，大市才有望進一步做好。股王騰訊控股（0700）早前公布一份稍勝預期的業績，股價算是站得穩陣腳，績後至今升逾6%，上周四（22日）更重上50天線，為今年6月以來首次，帶動恒指當日升穿26000點關口。

騰訊的技術走勢有明顯改善迹象，支撐起港股回穩，上周五（23日）恒指並未有失守20天線約25790點水平，相信短期仍有機會上望50天線約26191點。根據歷史數據，恒指在第四季通常錄得升幅，相信今年都不例外，港股有機會出現先低後高的走勢。筆者認為，年內低位（24540點）已在10月出現，目前距離此低位有近1300點，在年底基金粉飾櫥窗效應下，即使恒指12月內不會出現急升，理論上亦不會在該月跌逾1300點。

內地早前發布《4+7城市藥品集中採購文件》，內容提到政府將計劃透過招標來降低藥品價格，目前是為了讓更多病人負擔藥費，可是，政策背後卻令藥企的毛利率明顯受壓。消息公布之後，多隻醫藥股連續多個交易日下跌。相反，經營開放式生物藥平台的藥明生物（2269），其股價仍然穩守於10月底延伸至今的上升軌道。要知道，股份前景往往是主宰股價去向的關鍵，業績增長動力持續的話，股價便可以在調整過後見反彈。

恒指今年或呈先低後高

藥明生物主要為客提供生物發現、開發以及生產等服務。它不是一間藥品開發公司，而是一個代客研發新藥的平台，市場上可謂絕無僅有。2017年6月上市以來，股價一直深受投資者追捧，而在今年初，股價一度炒至最高98.5元，相比招股價20.5元，成功翻近4倍，其後市走勢實在不容小覷。

早在上市之前，集團已經被定位為發展潛力龐大的生物科技公司。事實上，集團業績增長穩健、業務模式獨特，跟其他沒有盈利、沒有收入、但同樣在香港上市的生物科技公司大有不同。截至今年6月底止6個月，集團收入為10.5億元人民幣，按年增長61.2%；純利達2.5億元人民幣，按年增長1.7倍，優於發盈喜時預測的1.5倍；經調整純利為2.9億元人民幣，按年亦增長94.2%。

可現價入 初步看70元

「採購」政策令藥企在產品定價上造成競爭，可是，集團經營的是研發平台，新政策對其經營模式不構成威脅，相反，經營平台的發展空間可以很大，呈現強者恒強格局。建議投資者可考慮現價買入，初步上望70元，穿57元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持上述股份）

光大新鴻基財富管理策略師

[溫傑 股壇俊傑]

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