謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？

車多路窄 限制單車代步

香港住宅單位細小，不少市民家居可能連一輛小型單車都難以容納。基於環保及健康等理由，近年有愈來愈多市民希望使用單車作代步、運動健身及休閒聯誼等用途。加上大部分港人的公民意識不俗，蓄意破壞或盜用共享單車的比率相對較低，共享單車理應大有可為。

然而，同樣因為土地問題，香港車多路窄，各類型車輛泊位都不足。再者，早期香港新市鎮在規劃時，未有充分考慮單車的使用和停泊，許多新界地區的單車徑及泊位都是在後期加建，故未能完全暢通連貫。在山路和斜道特多的港島區，更是大部分地區都不適宜踏單車，否則會產生安全問題及嚴重影響其他道路使用者，這些因素都限制了共享單車代步在香港的發展。

筆者認為，共享單車在新規劃發展區仍然有一定發展空間，除了休閒及健身用途，還可以用作上班上學的代步工具，但不可能完全取代公共交通或私家車，便捷地由住所直達辦公室或學校，而是作為由住所至集體運輸車站（如港鐵），或是其他公共交通交匯處的接駁工具。

未來可納入新巿鎮規劃

政府在發展新巿鎮，尤其是一些較獨立的社區時，應將使用單車及共享單車概念納入發展規劃之內，設計及預留足夠的單車徑和泊位，並鼓勵市場在興建大型屋苑時作出同樣考量，作為村巴以外的另一種接駁交通選擇。

政府亦應研究需否加強規管共享單車營辦商，例如設立專營權及發牌制度、限制每區的營辦商數目、分區及定期進行招標等，避免因供過於求及惡性競爭而產生其他不良後果，令原意環保節能及便利民眾的措施，變成更大的浪費和擾民。最後還要加強單車使用者的遵守交通規則意識，保障所有道路使用者的生命安全。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]