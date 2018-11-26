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謝紹榮﹕技術分析找恒指支持

【明報專訊】上周美股搖搖欲墜，反而港股卻一改以往「人跌一尺、我跌一丈」之勢，恒指穩守25000點。近期雖則有傳習主席於G20峰會前到訪西班牙，惹來外界對「習特會」能否成事揣測，但港股似乎未受影響。對後市看法，本欄仍舊維持月初觀點，即恒指今年最低位（即24540點）應已出現。

本人雖然偏好基礎分析，但技術分析簡單易用，的確是不爭事實；技術分析雖則缺乏理論基礎，但卻不能否認也極具參考。圖表派開山祖師，可算是杜氏理論，該理論指從股票價格走勢及其交投量所形成的波浪，可以推測「大莊家」在收集還是在派發股票。

杜氏理論發表至今已近百年，一直備受質疑，尤其現今場內場外各種衍生工具交易繁多，試問又怎能憑「數潮數浪數漣漪」這些招數，來猜度大莊家底牌？本人一直認為圖表派的準繩度，大多源於圖表派信眾的「自我應驗預言」的結果。

圖表派信眾愈多 預言愈大機會應驗

情况類似一班朋友外遊，相約在機場會合，大家便會慣性在所屬航空公司櫃位附近等候。也就是說，圖表派信眾們因信念相同而不期而遇，形成了支持位及阻力位，而自我應驗預言效應大小，則與分析方法知名度有關，教主名氣大，信眾自然多，效果亦愈顯著。

22000至24500點承托力強

圖表派信徒常以「黃金比率」0.618來推測股票市場的調整及反彈幅度，例如今次牛頂約33150點，如以0.618推算大浪，第一個主力支持位約20500點。由於0.618難以記憶，不少分析員改以0.66或0.5代替，而22000點支持位之說，便是由此而來。

除了「自我應驗預言」外，行為經濟學亦可解釋為何技術分析有其準繩度。熟悉過往恒指走勢的投資者，大都知道去年港股升浪最大阻力區介乎24000至25000點。皆因撇除2015年那個超短氣升市外，24000點乃過往多年浪頂，所以去年不少散戶都在此區域悉數沽售股票。及後，他們大多受「錨定效應」影響，不甘心反手追貨，一直等待大市回落，直至昔日沽貨水平，才有意欲再度入市。綜合上述兩點，恒指在22000至24500點可謂承托力十足，並非不堪一擊。

跨國保險集團

前亞洲區投資管理總監

現職財經教育公司總裁

[謝紹榮 老海鮮周記]

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