潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東

港交所矯枉過正的行為，令人覺得佢哋「戴咗有色眼鏡，要呢批公司喺市場絕迹，最想你（殼股）唔好做番好，最好消失咗就算！」

在今年的修例當中，最辣一招就是主板停牌18個月，及創仔停牌12個月，便可除牌。同時，容許港交所可刊發除牌通知，表明發行人如未能在通知所指定的時間內復牌，便將除牌。除牌將毋須再經過目前的3個階段。新修訂已於今年8月1日生效。

獨立股評人David Webb直言港交所本末倒置，更改除牌規則並不能停止公司的不良企業管治。他以治病作比喻，指港交所不願以較高的企業管治要求從根本處理問題，反指「有病」的公司影響市場聲譽，「把留在加護病房超過18個月的公司拉去打靶」。他稱，港交所需要非常小心運用此修訂，因為這同時亦在處罰被停牌公司的小股東。

似要殼股市場絕迹 非處理根本問題

有了停牌12個月或18個月這天條，上市公司倘因此停牌，便像被判極刑。為了令殼股輕易觸犯天條，港交所便進一步修緊上市條例。今年6月底，港交所提修例嚴打養殼及賣殼！為此進行兩個月諮詢，推出5招包括延長注入新業務限制時期、擴現金公司定義、公司需維持有價值資產等。有市場人士認為，收緊上市規則後，所需時間及財務成本均會上升，令買賣殼吸引力大減，預料此後要成功買賣殼需「有實力」方可成功。

根據聯交所的建議，買殼後注入新資產期限，由2年延長至3年，意味新主須待更長時間將業務注入上市公司。

另外，公司要維持上市地位，需足夠的業務運作且擁有相當價值的資產，而並修例前的其中之一，港交所表明證券買賣及投資並非可持續業務。對於現金公司的定義，亦擴闊至包含上市公司股份；就這兩點設有12個月過渡期至新例實施。

這個趕盡殺絕殼股行動並沒有停下來，港交所在9月底再發諮詢文件，建議財務報告遭核數師評為「不發表意見」或「否定意見」的股份，須即時停牌，直至上市公司解決有關問題，而且披露的信息足以令投資者有能力評估其最新財務狀况，方可復牌；適用於明年1月1日或之後發表的業績公告。諮詢期截至今年11月30日。

核數師「不發表意見」就停牌 除牌風險增

按目前規例，上市公司若未能在限時內發布業績就須停牌，但若核數師對財報「保留意見」或「無法表示意見」時，仍能進行交易。但當修例完成後，當上市公司財務報告遭核數師評為「不發表意見」或「否定意見」的股份，便須即時停牌，而在停牌12個或18個月後，不能再次復牌的公司，便需被除牌！

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[潘啓才 通天財技]