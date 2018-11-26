Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
經濟
2018年11月26日星期一
環球數據前瞻
聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
比特幣場外交易服務 擬年底前推
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
日虛擬幣交易所十大不入
發展開放銀行 港亞太區排第3
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
今年遲入冬 或影響銷售表現
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
合作伙伴星光熠熠
無人機Yuneec擬港美上市
華人企業主導無人機市場
張兆聰﹕教育股開始可留意
環球數據前瞻
金子：股價呈突破 領展購15179
張兆聰﹕新地100元以下值博
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
低撈新經濟股 時機未到
陳增濤：Château Rayas十年新酒
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
技術取勝：中電上升軌有支持
看圖析市：恒指向上目標26600點
潘迪藍：美長債失去防守作用？
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
李順威：資產市場乍現「滾熊」
劉思明﹕防習特會掀大波動
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
百天線有支持 平保購12226
科創板進展加快 港交所Put 14762
周顯﹕帛琉成着草天堂
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
布少明：入市與否 考慮6大因素
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
郭思治．推介股份：國航（0753）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
龐寶林：環球經濟或臨拐點
弦海前臨屯門河 162呎入場
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
先短存美元 再吼加息貨幣
下一篇
上一篇
環球數據前瞻
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
上 / 下一篇新聞
聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
比特幣場外交易服務 擬年底前推
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
日虛擬幣交易所十大不入
發展開放銀行 港亞太區排第3
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
今年遲入冬 或影響銷售表現
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
合作伙伴星光熠熠
無人機Yuneec擬港美上市
華人企業主導無人機市場
張兆聰﹕教育股開始可留意
環球數據前瞻
金子：股價呈突破 領展購15179
張兆聰﹕新地100元以下值博
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
低撈新經濟股 時機未到
陳增濤：Château Rayas十年新酒
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
技術取勝：中電上升軌有支持
看圖析市：恒指向上目標26600點
潘迪藍：美長債失去防守作用？
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
李順威：資產市場乍現「滾熊」
劉思明﹕防習特會掀大波動
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
百天線有支持 平保購12226
科創板進展加快 港交所Put 14762
周顯﹕帛琉成着草天堂
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
布少明：入市與否 考慮6大因素
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
郭思治．推介股份：國航（0753）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
龐寶林：環球經濟或臨拐點
弦海前臨屯門河 162呎入場
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
先短存美元 再吼加息貨幣
聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
比特幣場外交易服務 擬年底前推
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
日虛擬幣交易所十大不入
發展開放銀行 港亞太區排第3
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
今年遲入冬 或影響銷售表現
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
合作伙伴星光熠熠
無人機Yuneec擬港美上市
華人企業主導無人機市場
張兆聰﹕教育股開始可留意
金子：股價呈突破 領展購15179
張兆聰﹕新地100元以下值博
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
低撈新經濟股 時機未到
陳增濤：Château Rayas十年新酒
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
技術取勝：中電上升軌有支持
看圖析市：恒指向上目標26600點
潘迪藍：美長債失去防守作用？
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
李順威：資產市場乍現「滾熊」
劉思明﹕防習特會掀大波動
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
百天線有支持 平保購12226
科創板進展加快 港交所Put 14762
周顯﹕帛琉成着草天堂
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
布少明：入市與否 考慮6大因素
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
郭思治．推介股份：國航（0753）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
龐寶林：環球經濟或臨拐點
弦海前臨屯門河 162呎入場
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
先短存美元 再吼加息貨幣
prev
next