經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
下一篇 上一篇

張兆聰﹕教育股開始可留意

【明報專訊】恒指上周跌255點或0.98%，國指跌195點或1.84%，本倉則大跌3.1%，主因是蘋果為首的科技股暴跌所致。上周加倉騰訊（0700）和盈富基金（2800），前者先升後跌再回穩，後者則下跌，主要受到中資股下滑拖累。中資股以保險股較弱勢，這顯然是傳出中國擬明年起接納外資保險企業多數持股申請後出現。中概股上升而納指下跌，上周也沒有什麼利好，似乎率先下跌後也率先企穩。教育股今年上半年瘋漲過後面對大量政策風險而大跌，但以業績而言倒是不錯，有留意價值。

中教控股（0839）是眾多教育股中比較靠得住的股份，本倉5月曾買入，之後進一步衝高，但其後隨大市快速下滑而要止蝕。但業績還是理想，一來集中在高等教育，受中央的干擾可能性較小，學生人數增長理想，也反映旗下學院的競爭力。明年20倍預測市盈率，估值合理，預料股價在9元至12元水平上落。

中教集中高等教育 受政策干擾較少

集團公布2018年1至8月年度業績（集團更改年結）：收入升58.6%至9.33億元，純利升62.9%至4.81億元。收入當中90.5%收入來自於學費，8.1%收入來自於住宿費，1.3%收入來自於配套服務費。教育股增長主要靠併購，期內成績理想，實現1所本科、1所大專、1所中專、1所技師併購，反映在中央的密集政策風險下，中教股東的背景強勁，併購力度有增無減。期內收入包括廣東白雲學院、江西科技學院、白雲技師學院8個月收入及鄭州學校、西安學校5個月收入。

明年預測市盈率合理 回至10元以下吸　

集團手持現金尚有近19億元，據分析員報告，管理層併購預算達到40億元至50億元，屆時淨負債比率估計約50%左右，仍是健康水平。要留意，集團不旦能成功併購，根據通告資料，作價也僅是10倍市盈率或以下，對於每股盈利有很大提升作用。假如50億元併購帶來5億元純利，整體盈利水平便會大躍進，市盈率會被大幅拉低。

中教績後衝高回落，市場對於這個行業還是有戒心，同時併購始終存在變數。綜合分析員預測，2019年度預測市盈率為20倍，如果沒有併購屬合理水平。以現時市况氛圍，預料暫難大幅提高估值，但假如回落至10元以下，甚至到達9元水平，會是一個吸引的入市位。本周會以9.5元作為入市位，屆時會買入5000股。另外，會買入30股阿里巴巴，沽出蘋果及FINX止蝕。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

相關字詞﹕中教控股 教育股

上 / 下一篇新聞

聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
比特幣場外交易服務 擬年底前推
比特幣場外交易服務 擬年底前推
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
日虛擬幣交易所十大不入
日虛擬幣交易所十大不入
發展開放銀行 港亞太區排第3
發展開放銀行 港亞太區排第3
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
今年遲入冬 或影響銷售表現
今年遲入冬 或影響銷售表現
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
劉央：中國可勝貿戰 A股有希望
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
合作伙伴星光熠熠
合作伙伴星光熠熠
無人機Yuneec擬港美上市
無人機Yuneec擬港美上市
華人企業主導無人機市場
華人企業主導無人機市場
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股價呈突破 領展購15179
金子：股價呈突破 領展購15179
張兆聰﹕新地100元以下值博
張兆聰﹕新地100元以下值博
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
低撈新經濟股 時機未到
低撈新經濟股 時機未到
陳增濤：Château Rayas十年新酒
陳增濤：Château Rayas十年新酒
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
技術取勝：中電上升軌有支持
技術取勝：中電上升軌有支持
看圖析市：恒指向上目標26600點
看圖析市：恒指向上目標26600點
潘迪藍：美長債失去防守作用？
潘迪藍：美長債失去防守作用？
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
李順威：資產市場乍現「滾熊」
李順威：資產市場乍現「滾熊」
劉思明﹕防習特會掀大波動
劉思明﹕防習特會掀大波動
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
百天線有支持 平保購12226
百天線有支持 平保購12226
科創板進展加快 港交所Put 14762
科創板進展加快 港交所Put 14762
周顯﹕帛琉成着草天堂
周顯﹕帛琉成着草天堂
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
布少明：入市與否 考慮6大因素
布少明：入市與否 考慮6大因素
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
郭思治．推介股份：國航（0753）
郭思治．推介股份：國航（0753）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
龐寶林：環球經濟或臨拐點
龐寶林：環球經濟或臨拐點
弦海前臨屯門河 162呎入場
弦海前臨屯門河 162呎入場
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
先短存美元 再吼加息貨幣
先短存美元 再吼加息貨幣