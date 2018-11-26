張兆聰﹕教育股開始可留意

中教控股（0839）是眾多教育股中比較靠得住的股份，本倉5月曾買入，之後進一步衝高，但其後隨大市快速下滑而要止蝕。但業績還是理想，一來集中在高等教育，受中央的干擾可能性較小，學生人數增長理想，也反映旗下學院的競爭力。明年20倍預測市盈率，估值合理，預料股價在9元至12元水平上落。

中教集中高等教育 受政策干擾較少

集團公布2018年1至8月年度業績（集團更改年結）：收入升58.6%至9.33億元，純利升62.9%至4.81億元。收入當中90.5%收入來自於學費，8.1%收入來自於住宿費，1.3%收入來自於配套服務費。教育股增長主要靠併購，期內成績理想，實現1所本科、1所大專、1所中專、1所技師併購，反映在中央的密集政策風險下，中教股東的背景強勁，併購力度有增無減。期內收入包括廣東白雲學院、江西科技學院、白雲技師學院8個月收入及鄭州學校、西安學校5個月收入。

明年預測市盈率合理 回至10元以下吸

集團手持現金尚有近19億元，據分析員報告，管理層併購預算達到40億元至50億元，屆時淨負債比率估計約50%左右，仍是健康水平。要留意，集團不旦能成功併購，根據通告資料，作價也僅是10倍市盈率或以下，對於每股盈利有很大提升作用。假如50億元併購帶來5億元純利，整體盈利水平便會大躍進，市盈率會被大幅拉低。

中教績後衝高回落，市場對於這個行業還是有戒心，同時併購始終存在變數。綜合分析員預測，2019年度預測市盈率為20倍，如果沒有併購屬合理水平。以現時市况氛圍，預料暫難大幅提高估值，但假如回落至10元以下，甚至到達9元水平，會是一個吸引的入市位。本周會以9.5元作為入市位，屆時會買入5000股。另外，會買入30股阿里巴巴，沽出蘋果及FINX止蝕。

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