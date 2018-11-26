無人機Yuneec擬港美上市

兩年前獲英特爾1億美元融資

Yuneec早於2016年從英特爾取得1億美元A輪融資，用於研發、銷售及供營運所需，並佔股15%。江文彥接受本報訪問時不諱言：「（公司）會考慮接合資本市場」。她透露，自20年前創業至今，Yuneec投下1億美元開發無人機市場。該公司的展示材料顯示，完成A輪融資後江文彥持股80%，有計劃進行B輪融資，甚至擬來香港或美國上市。

Yuneec最為人所知，便是早年以Firebird品牌推出入門版無人機。江文彥稱，首個Firebird品牌入門級產品大銷200萬部，可供用家轉向，甚至在加速後不致失速或在突然減速後墮機。隨着無人機市場演變，她說，已經可供航拍、農業、安全、直升機等方案應用。不過相比歐、美規範由地面至3000米適用於通用航空市場，又各自有1萬個機場配套，供配訓做飛行訓練及低空衛星，她認為，亞洲市場太偏向娛樂化發展，情况並不健康。

現時市場內的無人機產品售價由500至3000美元不等，但是江文彥稱，Yuneec旗下價位介乎1000至2000美元的產品銷售不多，反而專攻數千美元的歐美商用市場。以她所見，用作航拍及攝影用途佔比仍達八至九成，但是預期將來商業應用方案佔比會更多，並且涉及更多運算。Yuneec因應要進一步提升設計、研發能力及服務。