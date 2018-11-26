創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東

明報記者 陳子凌

除了騰訊為主要股東外，公司亦引入京東及Sony為基礎投資者，各認購500萬美元（折合約3900萬港元）股份。創夢天地將於12月6日掛牌，聯席保薦人為瑞信、招商證券國際及中金。公司擬將集資所得的38%用作擴大公司遊戲組合；24%用作為收購上游或遊戲相關行業提供資金，擴張國際業務；23%用作加強內部研發能力和提升內部遊戲開發能力；9%用作營運資本及其他一般公司用途；6%用作拓展線下娛樂服務。

披露當局3月起停批新遊戲

目前內地手遊市場正面對政府暫停審批遊戲版號的困難，據創夢天地招股書披露，自今年3月開始，有關部門已沒再審批新遊戲版號，創夢天地主席兼首席執行官陳湘宇認為，即使行業監管上有不明確因素，但公司的業務增長潛力仍然強勁，目前公司有56款遊戲在營運，會延長現有遊戲的生命周期，亦會與已取得版號的遊戲開發商合作，因此停審新遊戲版號，對創夢天地影響有限。

創夢天地總裁高煉惇則補充，目前公司的遊戲儲備共有25款，當中7款已取得版號，另外6款在海外市場上線，不需要版號，遊戲儲備充足，他亦支持政府監管，認為有助行業更長遠健康發展。

創夢天地曾於2014年在美國納斯達克上市，掛牌後市值一度升至約10億美元（約78億港元），兩年後宣布私有化，退市前市值6.3億美元（約49億港元）。陳湘宇當時解釋，因內地文化產業的資質、審核、許可管理日益標準化和嚴格，外資背景會給公司帶來不少限制，故選擇退市。

截至今年6月，創夢天地中期收入10.7億元（人民幣，下同），按年增43.5%。純利9942萬元，增近7.4倍。截至今年9月底，創夢天地平均月活躍用戶為1.295億；以收入計在內地手遊市場中排名第五。