安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘

人工智能配對客戶 代理成功會面升3倍

紀兆南認為，簡單保險產品如旅遊保險可放在網上銷售，不過較複雜的危疾保險、年期較長的儲蓄保險，客戶若可面對面向財務顧問請教產品內容會更放心，安盛因應推出電子銷售系統iBuy，將九成壽險產品投保電子化，縮短申請到付款過程最快至10分鐘內，並可即時核保。安盛亦用人工智能配對客戶和最有機會成功銷售的代理，成功提高代理邀約客戶會面次數3倍。

改進後勤方面，安盛近日與匯豐推出醫療保險，亦開放了API（應用程式介面），客戶預約後可不需提交文件免找數出院。紀兆南表示，對在其他保險產品在API上合作持開放態度。他指安盛今年在保險科技上投入了2億元。

保監局去年推出新措施推進保險科技發展，全數碼分銷渠道分銷的保險公司更可以快速通道申請牌照，紀兆南表示安盛已有人壽、醫療和產險業務牌照，並在網上銷售醫療保險和旅遊、家居保險等產險，無需再分開申請牌照。他又認為，保監局為保險公司設立保險科技沙盒，有助推動香港保險科技發展，正評估有什麼項目可在沙盒測試。