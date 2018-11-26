經濟
下一篇 上一篇

劉央：中國可勝貿戰 A股有希望

【明報專訊】中美爆發貿易戰，外界均認為美國加徵關稅會打擊內地工廠出口銷售，西澤投資主席劉央卻相信中國會獲勝，原因是美國沒有系統化製造業，隨着製造業項目細分愈來愈仔細，具技術優勢的內地工廠增值潛力極高，她又稱：「虛擬經濟比重愈來愈大，今年初互聯網有炒作，股價比較貴，（升值）空間沒有那麼大。」

劉央指出，部分內地工廠技術於特定領域領先全球，「美國希望在貿易戰打敗中國是不容易，因為他們沒有系統化的高端製造業」。對於外界認為中美貿易戰拖垮A股，劉央稱「我是看到希望，未來兩年中國是絕好投資機會」。

指美國沒系統化製造業

西澤投資基金經理及研究部總監楊艷指出，今年內地內外均出現大波折，外是貿易戰，而內則是金融去槓桿。她指出，兩年前中央政府希望減少資金空轉，但同時地方政府去槓桿，間接刺激企業貸款利率上升，但目前情况有改善，負面影響已在今年第三季反映，現在資本市場充滿悲觀主義者。她指內地擁有強大製造業基礎，雖然在晶片等高產科技行業落後，但是任何製造的落地及需求都在內地，故中美關係友誼漸冷不代表兩國貿易大幅減弱。

楊艷認為，中美貿易戰實質影響會在明年上半年反映出來，「當中會有陣痛和比較艱難的時期，因為理論上明年經濟增長會放緩」，惟今年A股10月出現一輪跌勢時，很多公司超跌，故明年上半年A股或跑贏港股。

補貼訴訟抗辯成功 增持天工

近期西澤資本增持高速鋼及模具鋼產銷商天工國際（0826），持股量達5.43%，對方正是在特定分項擁有技術優勢的公司，留意到天工應訴美國反補貼訴訟抗辯成功，補貼附加稅從251%降至24.04%，為內地唯一獲最低稅率出口的鋼鐵企業。董事長朱小坤表示，正向美國商務部申請豁免反傾銷附加稅，有信心勝訴，並謂其模具鋼及高速鋼銷量為全球數一數二，美國客戶難以尋找替代產銷商。他又稱，目前正積極發展粉末治金業務，冀擴大技術優勢。

上 / 下一篇新聞

聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
聖公會9000萬掃5豪宅零佣金 料慳89萬 管浩鳴：㩒吓價好正常
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
往績回顧﹕姚鴻耀看好中資科網 騰訊上周逆市升
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限
比特幣場外交易服務 擬年底前推
比特幣場外交易服務 擬年底前推
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展
日虛擬幣交易所十大不入
日虛擬幣交易所十大不入
發展開放銀行 港亞太區排第3
發展開放銀行 港亞太區排第3
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立
今年遲入冬 或影響銷售表現
今年遲入冬 或影響銷售表現
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
安盛：九成壽險產品電子化 申請最快10分鐘
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
創夢天地今起招股 入場費3151元 騰訊持20.65％ 為第二大股東
合作伙伴星光熠熠
合作伙伴星光熠熠
無人機Yuneec擬港美上市
無人機Yuneec擬港美上市
華人企業主導無人機市場
華人企業主導無人機市場
張兆聰﹕教育股開始可留意
張兆聰﹕教育股開始可留意
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股價呈突破 領展購15179
金子：股價呈突破 領展購15179
張兆聰﹕新地100元以下值博
張兆聰﹕新地100元以下值博
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
潘啓才﹕亂罰殼股小心殃及小股東
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝紹榮﹕技術分析找恒指支持
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
謝偉銓﹕共享單車在香港有出路嗎？
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
溫傑﹕藥明研發藥品利潤可觀
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
黃德几﹕華潤醫療加快拓展內地西部
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
許繹彬：寶寶樹留住用戶成挑戰
低撈新經濟股 時機未到
低撈新經濟股 時機未到
陳增濤：Château Rayas十年新酒
陳增濤：Château Rayas十年新酒
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
黃國英﹕基本面未變質 現值博空間
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
陸振球﹕芬佬拒揸現金 買新地亞馬遜
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
林少陽﹕A股油價弱勢是警號
技術取勝：中電上升軌有支持
技術取勝：中電上升軌有支持
看圖析市：恒指向上目標26600點
看圖析市：恒指向上目標26600點
潘迪藍：美長債失去防守作用？
潘迪藍：美長債失去防守作用？
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
蘇沛豐﹕加息預期降溫 利置富產業
李順威：資產市場乍現「滾熊」
李順威：資產市場乍現「滾熊」
劉思明﹕防習特會掀大波動
劉思明﹕防習特會掀大波動
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
何啟聰：中線前景看俏 美團Call 14369
百天線有支持 平保購12226
百天線有支持 平保購12226
科創板進展加快 港交所Put 14762
科創板進展加快 港交所Put 14762
周顯﹕帛琉成着草天堂
周顯﹕帛琉成着草天堂
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
何國良﹕A股巿盈率已屆長線吸納時機？
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
張佩儀：省時省力 可選強積金預設投資策略
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
何濼生﹕綠置居延禁售期不智
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
王弼﹕趁低撈7厘股息BAT
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
曾淵滄﹕減辣要適時也要適當
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
龍淵子﹕投資兩大產能不足主題
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
湯文亮：油價冧拖累樓價跌？
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
陳永傑：油價勁跌 通脹加息打折
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
廖偉強：牛皮巿較熊巿更危險
布少明：入市與否 考慮6大因素
布少明：入市與否 考慮6大因素
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
李志成：新盤入伙潮 租務見活躍
郭思治．推介股份：國航（0753）
郭思治．推介股份：國航（0753）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
歐宸銘．推介股份：中國平安（2318）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
李嘉廉．推介股份：招金礦業（1818）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
涂國彬．推介股份：太古地產（1972）
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
盧楚仁：意大利難成灰犀牛
龐寶林：環球經濟或臨拐點
龐寶林：環球經濟或臨拐點
弦海前臨屯門河 162呎入場
弦海前臨屯門河 162呎入場
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
南豐新邨個半月開齋 呎價較高峰跌一成
先短存美元 再吼加息貨幣
先短存美元 再吼加息貨幣