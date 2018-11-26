劉央：中國可勝貿戰 A股有希望

劉央指出，部分內地工廠技術於特定領域領先全球，「美國希望在貿易戰打敗中國是不容易，因為他們沒有系統化的高端製造業」。對於外界認為中美貿易戰拖垮A股，劉央稱「我是看到希望，未來兩年中國是絕好投資機會」。

指美國沒系統化製造業

西澤投資基金經理及研究部總監楊艷指出，今年內地內外均出現大波折，外是貿易戰，而內則是金融去槓桿。她指出，兩年前中央政府希望減少資金空轉，但同時地方政府去槓桿，間接刺激企業貸款利率上升，但目前情况有改善，負面影響已在今年第三季反映，現在資本市場充滿悲觀主義者。她指內地擁有強大製造業基礎，雖然在晶片等高產科技行業落後，但是任何製造的落地及需求都在內地，故中美關係友誼漸冷不代表兩國貿易大幅減弱。

楊艷認為，中美貿易戰實質影響會在明年上半年反映出來，「當中會有陣痛和比較艱難的時期，因為理論上明年經濟增長會放緩」，惟今年A股10月出現一輪跌勢時，很多公司超跌，故明年上半年A股或跑贏港股。

補貼訴訟抗辯成功 增持天工

近期西澤資本增持高速鋼及模具鋼產銷商天工國際（0826），持股量達5.43%，對方正是在特定分項擁有技術優勢的公司，留意到天工應訴美國反補貼訴訟抗辯成功，補貼附加稅從251%降至24.04%，為內地唯一獲最低稅率出口的鋼鐵企業。董事長朱小坤表示，正向美國商務部申請豁免反傾銷附加稅，有信心勝訴，並謂其模具鋼及高速鋼銷量為全球數一數二，美國客戶難以尋找替代產銷商。他又稱，目前正積極發展粉末治金業務，冀擴大技術優勢。