股價曾瀉七成 北氣藍天：外資沽空

主要股東被迫平倉

不過，上星期北京燃氣藍天聯席主席支曉曄及企業財務及投資者關系高級副總裁白宇星會見傳媒，解釋暴跌事件緣由。白宇星表示，經公司深入了解，有一間外資基金公司的資金鏈出現問題，在11月15日之前已開始拋售包括北京燃氣藍天在內的多間公司股份，而在15日當天，該基金公司更將股份給予對冲基金造空。

白宇星指當日開市首半小時已有4億股以非常不正常價格被拋售，並引起連鎖反應，包括部分投資者恐慌沽貨，以及有主要股東被逼平倉。白宇星又稱，事後管理層與不同股東及投資者、銀行等見面，對方都表示對公司有信心，認為是惡意造空才造成股價波動，投資者亦認為，現時股價不能反映公司實際估值。

深港通持股增 稱內地機構投資者有信心

據港交所權益披露顯示，鄭明傑在11月16日再以0.25元沽出350萬股，持股量減至9.71%，不過於19日隨即增持股份，以高於市價的0.265元增持約1.03億股，持股量回升至10.51%。白宇星表示，今次事件後，相信股東架構更優化，因為能夠在現階段對公司有信心的，都會是長期投資者，他又指15日當日公司在深港通錄3400萬元淨買入，首次打入成交十大，透過深港通的持股比例，從之前不足1%增至現在2.89%，「可見內地大型機構投資者對公司是有信心的」。