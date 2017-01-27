經濟
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UNIQLO：自家網店掌握客戶需要 稱生意「差好遠」 非與天貓對立

迅銷（6288）旗下UNIQLO於10月11日在中國推出網絡旗艦店，近日就舉辦為期4日的活動「熱力11」。值得留意的是，近年UNIQLO在天貓「雙十一」購物節屢成銷量第一的服裝品牌，由2016年需2分35秒突破1億元人民幣商品交易額（GMV），直到今年僅用35秒就創下1億元人民幣GMV。

今年天貓「雙十一」 35秒達1億交易額

潘寧強調，天貓依然是集團重要的戰略合作伙伴，開設自家平台並非生意上對立，天貓是中國最大的購物平台，剛剛過去的「雙十一」，兩方的佔比「差好遠」，天貓依然佔大多數銷售額。

潘寧續稱，目前兩個電商平台佔內地的生意額約15%，隨着線上及線下融合，長遠目標為增至30%或更高。至於香港的電商平台初期「無咁高期望」，未有具體目標，相信可達至接近內地水平，但要視乎顧客的選擇。

他指出，現時可選擇到店自取或者快遞配送，內地較多消費者會選擇後者取貨，不過部分門店自取的顧客就有機會再次購物，以女性居多。他續稱，近年UNIQLO與各大潮牌推出聯乘系列，該類商品的自取比率亦較高。

港推電商平台 無阻開店步伐

集團在港共有28間實體店，但潘寧指出，始終香港租金較昂貴，部分實體店面積少於1000平方米，空間限制令門店的特殊尺碼產品放置數量有限，或者未能放置所有產品，成為「欠品」，只能擺放告示牌，指示顧客到另外1間旗艦店及兩間大型店購買，對集團是最大的生意損失。因此，香港推出電商平台就可解決問題，下個月更透過優惠吸引用家。他強調，電商平台不會影響集團在港開店步伐，反而協助店舖增加人流。

內地電商退換貨率保持10%

現時UNIQLO內地電商的退換貨率保持在10%，潘寧指出，雙十一的數據亦相若，表現合理不算很高，亦理解顧客不曾試身就購買商品，未必真正合適，因此亦歡迎他們更換。

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