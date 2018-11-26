發展開放銀行 港亞太區排第3

僅次新加坡及澳洲

該指數搜集亞太區14個主要市場研究數據，合共訪問及調查了區內146家主要銀行的高層要員、資訊科技部主管及首席數碼總監；並從5大範疇衡量銀行在開發開放銀行的就緒程度，當中包括評核銀行的應用程式介面（API）應用、金融科技或第三方生態圈、數據轉化狀况、數據貨幣化進展，以及銀行的創新發展。

調查結果顯示，香港銀行業與澳洲、新加坡在發展開放銀行的就緒度排名中，分別位列第三、第二及第一名。報告又稱，有84%亞太區受訪銀行業表示，正考慮與外界伙伴合作，以提升發展開放銀行能力，但現時只有25%受訪銀行在數據轉化方面達到先進階段，44%受訪銀行認為有能力將數據貨幣化，將數據變現。

Finastra：數據貨幣化銀行未來動力

Finastra亞太區市務部高級總監Smita Gupta稱，將數據貨幣化是銀行業界的未來增長動力，香港銀行需要投放更多時間及投資更多金融科技伙伴，增加與第三方合作的機會，利用市場已有的技術方案加快發展API應用，建立更好的客戶體驗，從而發展數據轉化、變現等範疇。Finastra亞太區銀行業務解決方案主管Andrew Coles認為，在保障個人資料的同時，關鍵只要消費者仍然掌握資料的擁有及控制權，消費者會自行平衡個人資料與獲得更好客戶體驗的取向。