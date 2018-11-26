日虛擬幣交易所十大不入

全球比特幣交易 日圓佔逾9%

過去3年，以日圓交易的比特幣出現爆發性增長，2016年5月底日本參議院通過《資金結算法》的修訂法案後一周，以日圓交易的比特幣按周大升1.41倍。隨着全球出現虛擬貨幣熱潮，比特幣持續暴漲，去年12月的高峰期間，在一周內（2017年12月7日至13日），共有8956.32億日圓（約621.32億港元）用作比特幣交易。

值得留意的是，即使日本完善虛擬貨幣交易所的監管制度後，但全球十大交易所中仍未見「日本代表」的蹤影。根據CoinMarketCap數據顯示，截至上周三（21日）排行第一是幣安（Binance），第二名是OKEx，它們的總部均設於地中海島國馬爾他，第三名的火幣網總部設於新加坡。至於日本的交易所Bitbank、bitFlyer及Liquid只排行第十七、第二十八及第五十九名。