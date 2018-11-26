本港業界：證監虛擬資產監管框架利市場發展

區塊鍵解決方案企業、普勒董事總經理鄧進一認為，本港收緊虛擬資產市場的監管力度，發展有所減漫實屬正常，但強調「慢不代表不好，市場雜亂無章的話，大家都不希望見到」。他指證監可多與業界溝通，甚至開放沙盒予本港ICO代幣項目。然而，證監加強監管虛擬資產，日後虛擬資產投資公司須投放更多資源於流程管理，例如測試交易步驟、確保流程系統安全性、虛擬資產儲存等，有利區塊鏈諮詢機構行業。

指日ICO等稅重 拖慢行業發展

鄧進一認為，今次證監會的監管框架有參考美國的做法，例如美國計劃將虛擬資產交易所視作證券公司般處理，又要求當地ICO項目完成發行代幣後，要隔一段時間才可移到二級市場交易。他又稱，日本交易所面對較多監管指引，當地推出ICO等項目亦需支付沉重稅項，令當地生態發展有所減慢。

區塊鏈產業分析師協會創辦人李智健不認為證監會框架過於嚴格，指虛擬資產涉及的科技複雜，加上融資方式多變，專業投資者難以掌握，更遑論一般市民。他提到，香港作為國際金融中心，政府不希望市場出現亂象，同一時間，讓本港業界市場得知政府取態是好事。