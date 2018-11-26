經濟
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Bitbank：日發牌管虛擬幣 增認受性 惟監管嚴謹 成本趨升發展受限

【明報專訊】去年加密貨幣發生風潮後，上月香港證監會正式推出虛擬資產監管框架，然而日本金融廳（FSA）早於4月正式實施《資金結算法》修正法案，將比特幣支付合法化，開始向當地虛擬貨幣交易所發牌。日本16家持牌虛擬貨幣交易所之一的Bitbank社長廣末紀之接受本報專訪時表示，當局推出牌照制度，無疑帶動整體服務水準及認受性，但目前監管相當嚴謹，長遠交易所會發展成類似證券公司，造成營運成本上升。

明報記者 李哲毅

廣末紀之表示，當初公司花約4至6個月完成申請程序，當局起初無明確規定交易所最低資本，當時只要求約1000萬日圓（約69.39萬港元），因金融廳考慮到交易所是新興行業，性質類似初創企業，故降低要求，冀協助有潛質企業進入市場。

他指2016年mt.Gox倒閉，日本社會對加密貨幣信心大減，推出發牌制度後投資者可識別出具營運水準交易所，帶動整體服務水準，但同時由於交易所需滿足日益嚴謹的監管，令行業仿如證券公司般運作，推高營運成本，同時局限發展空間。

行業組織JVCEA 獲金融廳授監管權力

去年全球出現ICO風潮，甚至演變出具證券化特質的STO，廣末紀之表示，《資金結算法》主要針對數碼貨幣合法支付手段，但未有管制數碼貨幣的金融商品法例，目前政府有意在明年完成修訂《金融商品交易法》完善虛擬資產法例。

然而，「未立法」不等於「無王管」，由於虛擬貨幣衍生品眾多，難以全部立法處理，故金融廳會向日本虛擬貨幣交易商協會（JVCEA）提出相關指導方針，以間接規管。值得留意是，JVCEA屬自律組織，但實際獲金融廳授予監管權力。廣末紀之舉例指：「例如有交易所推出高槓桿的比特幣交易產品，而金融廳認為槓桿倍數太高，存在過高風險，就會向JVCEA下達指導方針，例如要求將槓桿倍數由20倍降至4倍。」

廣末紀之：日本完善法例 重新成領先市場

對於為何金融廳要用轉折方法管理日本交易所，廣末紀之解釋，金融廳約談16家持牌交易所需時，JVCEA恍如「單一接頭人」，扮演與政府間的橋樑。其次是關乎到日本文化，JVCEA屬業界自律組織亦是民間團體，考慮到虛擬資產行業發展急速，當出現問題時，金融廳不願意承擔責任。

據CoinMarketCap數據，Bitbank長期處於全球頭30位交易量高的交易所，廣末紀之表示，目前金融廳監管相當嚴格，指「好難向前衝（首10位），開展海外業務，提供新產品」。他相信，只要重新制定或完善法例，將令日本重新成為領先市場。

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