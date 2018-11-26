越南受惠貿戰 港資Circle K高速發展

明報記者 陸振球 越南胡志明市報道

越南人口接近1億，其中65%年齡低於35歲，中美貿易戰下，越南經濟反加快速發展，今年上半年GDP年增長高達7%，同期到訪旅客按年增加22%，出口和入口則分別按年增加14.5%和11.6%，且外來投資更是加快流入，去年全年外商直接投資（FDI）金額為358.8億美元，但今年上半年已達203.3億美元，印證了上述Sonders指越南是中美貿易戰受惠者的分析。

金源米業主席林烱熾表示，越南人口不單年輕化，且94%以上人口擁有中學或以上教育水平，懂英語的也不少，擁有極雄厚的「人口紅利」，對外商投資極為吸引，去年到訪當地的旅客多達1290萬，今年上半更已多達1000萬以上，而隨着經濟發展，當地人口追求更高生活水平，對當地的零售業經營極為有利，這也是他極看好旗下Circle K前景的重要原因。

金源越南Circle K已開至300家

事實上，金源在越南的Circle K正處於高速發展階段，於10年前開設首間便利店後，到2012年才增加至37間，但到了2016年便急增至209間，再過兩年飛升至現在的300間，並計劃兩年後可增至500間，而到了2024和2028年，將分別增至1000間和2000間。

林烱熾指越南租金和人工遠較香港低，所以可以較低成本快速擴張之餘，也可租較大面積的店舖，由此便能有遠較香港大的可塑性，如一些店舖面積可達1800至2000方呎，一些旗艦店更可以兩層或更多層的設計，除了提供傳統式便利店的銷售服務，可以提供大量枱椅供顧客逗留消費甚至工作，且可提供乾淨的廁所，另有免費wifi讓顧客使用手提電腦上網工作或學習，甚至可以有表演或自拍地方，以至提供出租空間，「這樣便利店便不止於是購物的地方，而是一種life style，是生活的體會，不論日間或晚上都可以聚會、休憩或工作學習的地方，久而久之，便建立了顧客的忠誠度，隨時隨地都會想到我們的Circle K！」

便利店可作宣傳及電商平台

林又指出，由於旗下不少Circle K分店面積夠大，可安裝大量屏幕，不但可用來推廣產品，更可用來作其他合作伙伴或客戶的宣傳渠道，「試想想，比如有保險商或金融機構想在越南推銷新產品，當越南的Circle K店舖網絡多達2000間，所有店舖的電視可以同一時間播放有關廣告，效力多大？又可收多少廣告費？……當擁有上千間的Circle K時候，那便是一個大型的『平台』，可以是其他合作伙伴的分發中心（distribution centers）或取貨點（drop-off and pick-up later），各店之間的互聯網甚至可進行電子商貿和Fintech，而越南的電子商貿年增長率高達25%，所以擴展空間可說是無窮無盡。我們的目標是建立一個完整的業務生態系統（eco-system），可為不同合作伙伴提供total solution（全方案）的業務模式」。

順豐旗下順豐投資便在今年9月和金源米業於越南組建合營公司，提供本地及國際速遞物流服務，以及倉儲管理解決方案，而未來業務有可能擴展到周邊國家，為B2C、C2C及B2B客戶提供物流解決方案。

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