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嘉信理財Liz Ann Sonders：中美談判難有成果 降美股評級至中性

【明報專訊】雖然美股上周大跌，但市場觀望中美兩國元首本周末在二十國集團（G20）峰會貿易談判結果，港股全周變化不大。今期封面故事專訪曾於2013年與時任美國副總統拜登一起入選特拉華大學「校友名人堂」的嘉信理財高級副總裁及首席投資策略師Liz Ann Sonders分析最新形勢。Sonders認為，若本周中美貿易談判失敗，美國向逾5000億美元中國產品全面徵收關稅，將令美國經濟增長減慢1個百分點，故該行早前已下調美股評級至中性；Sonders認為，中美對峙兩敗俱傷，得益的會是越南。另本報記者上周亦到越南實地考察當地最新發展情况（詳見另文）。

明報記者 葉創成

今年首3季曾獨領風騷跑贏全球大部分資產的美股，上月已開始轉弱後，踏入11月亦未有改善，上周道指、標指及納指三大指數均跌近4%，當中反映科技股走勢的納指跌幅最大，達4.3%，而近年股價曾長時間跑贏大市的科技龍頭股FAANG（facebook、Amazon、Apple、Netflix及Google）上周五收市價均較今年的歷史高位回落逾兩成，出現技術熊市，而恒指上周則下跌255點或1%，主板日均成交額按周下跌11%至727億元，市場正密切留意本周末美國總統特朗普出席G20峰會與中國國家主席習近平會面的貿易談判結果，而特朗普會否讓步放棄全方位壓制中國屬關鍵。

美國俚語有云「政治都是家門口的事」（All politics is local），今期封面故事專訪曾於2013年與時任美國副總統拜登一起入選特拉華大學「校友名人堂」的嘉信理財高級副總裁及首席投資策略師Liz Ann Sonders分析美國最新政治及經濟形勢。

若談判破裂 料向華所有產品徵稅

雖然基金界普遍認為，共和黨在本月6日的中期國會選舉失利，被民主黨奪走眾議院的控制權後，會令特朗普調整對華政策，但Sonders接受訪問時分析，看不到兩者有任何關係，「我們需要接受的現實是，美國總統有全權決定貿易政策的權力，即使民主黨目前控制眾議院，對特朗普制定貿易政策沒有任何影響，而由始至終特朗普的貿易政策也得不到共和黨或民主黨的全面支持，我覺得不論國會如何組成，特朗普也會繼續去做他認為正確的事」。

中美兩國於7月已就對方500億美元產品徵收25%關稅，而美國9月進一步向中國2000億美元產品徵收10%關稅，該稅率明年1月便會調高至25%，Sonders分析，如果中美兩國元首本周在G20談判沒有成果，不單加稅事在必行，美國也會向餘下2000多億美元中國產品徵收關稅，令所有中國入口美國產品均要徵稅，而他對中美談判成果不感樂觀，「假如談判要有成果的話，需要其中一方退讓，但目前我不覺得任何一方會退讓」。

特朗普遭質疑 美股轉弱

特朗普上季曾表示，中美貿易戰爆發以來，中國經濟急轉直下，而美國經濟卻維持強勁，支持美股屢創新高；惟本季以來美股已轉跌，美國經濟增長亦有轉弱迹象，顯示他的說法已受到市場質疑。Sonders亦認為，中美貿易戰對兩國均有不利影響，贏家是越南等其他國家。

Sonders分析，若美國明年向5000多億美元中國產品徵收25%關稅，將令美國經濟增長放緩1%，而假如美國經濟正常增長率是2.5%的話，關稅因素便會令經濟增長放緩至1.5%，美國經濟增長減速不利環球經濟，對美國以至環球股市也有不利影響。

料美通脹升溫 聯儲局續加息

除了中美貿易戰外，Sonders認為，美國聯儲局繼續收緊貨幣政策加息縮表，亦是美國以至環球股市另一負面因素，「美國經濟已步入擴張周期的尾聲，我們看到工資上漲帶動通脹升溫(編按：美國上月工人時薪按年勁升3.1%，升幅屬2009年4月以來最高，見圖)，而聯儲局其中一項政策目標便是控制通脹，因此我們預期美聯儲下月將會加息，明年還會再加息2至3次，收緊貨幣政策當然不利經濟增長，我們相信美國正愈來愈接近經濟衰退」。

有分析認為，美國在收緊貨幣政策的同時，可以用財政政策刺激經濟，結果令經濟增長保持在較高水平，這亦是過去兩年特朗普上任以來的大格局。不過，Sonders分析，本月中期國會選舉後，民主黨已控制眾議院，故特朗普未來兩年將難以再像過去兩年一樣，以財政政策刺激經濟增長，「目前美國行政與立法機構再次出現制衡，故特朗普日後財政政策刺激經濟的議案，料難以在國會過關」。

美國會分治 難再靠財政谷經濟

Sonders續說，美國經濟是次擴張周期始於2009年第二季，至今屬歷來第二長，目前已處於周期的尾聲，故特朗普未來兩年難以再靠財政政策「谷起」美國經濟也不一定是壞事，因為財政刺激的效用已有限，而且此舉會令政府財政惡化，政府唯有進一步發行國債，國債供應增加將推高債息，債息上升掉過來又會壓抑經濟增長。

另外，Sonders認為，特朗普上任以來推出連串放寬監管的措施，令商界對前景樂觀、企業家重拾冒險精神（Animal Spirit），但是次重奪眾議院的民主黨向來希望加強金融監管，這將令當局監管政策出現轉向，並為美國經濟增長也帶來不明朗因素。

仍看好美國醫療股 低配新興市場

由於面對上述多項不明朗因素，Sonders透露，嘉信理財過去一年在環球股市由攻轉守採取三部曲，包括:（1）在去年底已因應環球經濟增長料放緩，將全球股市評級下降至中性，惟當時仍然建議超配美國大型股，看好科技、金融及醫療三大板塊；（2）今年7月，中美兩國開始互徵關稅，該行將美國科技及金融股評級降至中性，僅超配美國醫療股此一防守性板塊；（3）最近將新興市場股市評級由中性降至輕微低配，在全球股市中比較看好美國大型股，並繼續看好美國醫療股。

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