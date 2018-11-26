經濟
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嵐山3房實呎失守萬元 重返去年中水平

【明報專訊】早前上車盤樓價急升，以迷你戶作招徠的大埔嵐山，實用不足200方呎單位呎價曾高見逾2萬元，貴絕新界東上車屋苑，不過隨着大市回落，屋苑最新有三房戶呎價跌穿1萬元。市場消息指山，嵐山8座低層G室，實用749方呎，三房間隔，以738萬元成交，實呎9853元，呎價重返去年中水平。原業主2014年約610.6萬元買入，持貨4年，帳面獲利逾127萬元或近21%。

區內代理指出，去年中嵐山同類三房做價介乎730萬至750萬元，至去年底則上升至約800萬元，現時同類單位放盤約20多個，其中一伙低層G室三房戶不可睇樓以820萬元放售，實呎叫價約1.09萬元。另今年中同類三房戶成交價曾高見886萬元，實用746方呎，實呎約1.18萬元，現成交價較高位回落約17%。

裕東苑半年來首失守300萬

此外，東涌裕東苑錄得逾半年來首宗跌穿300萬元成交，市場消息稱，東涌裕東苑B座高層6室，實用429方呎，新近以295萬元（未補地價）易手，實呎6876元，原業主1997年61.77萬元（未補地價）買入，帳面獲利逾233萬元或3.7倍。資料顯示，屋苑今年5月一伙實用433方呎低層戶，以285萬元（未補地價）易手，實呎6582元。

一手沽15伙 按周跌六成

另中原及美聯統計，十大屋苑剛於過去周末僅錄約5宗至6宗成交，其中鴨脷洲海怡半島本月至今更未錄得成交。

另一方面，一手市場周末錄得約15宗成交，按周跌近六成，當中會德豐（0020）將軍澳MONTEREY、九建（0034）油塘海傲灣周末兩日分別沽出5伙為最多。今日市場亦有全新盤開售，碧桂園（2007）與宏安地產（1243）等合作的馬鞍山泓碧，首輪開售110伙，其中100伙作公開發售，另外10伙則由今日起至下月15日以招標形式推售。項目收票10天，昨日截止認購，市場消息指出，項目累收約340票，以公開發售100伙計，超額逾2.4倍。

相關字詞﹕二手價回軟 泓碧 新盤推售 裕東苑 嵐山

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