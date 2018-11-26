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施永青：「無料到」經紀才減佣促成交易

【明報專訊】對於多位名人都未有支付樓價1%作佣金，中原地產創辦人之一兼董事局主席施永青表示，作為地產代理行老闆，不會鼓勵旗下員工以低佣金吸客，並謂只有「無料到」的經紀才會以減佣或回佣促成交易。美聯住宅部行政總裁布少明則認為，若政府立例規定代理收佣的比例會較佳。

對於公司旗下有代理多次為同一名買家免佣提供服務，施永青表示，並無就每一宗成交研究收佣的比例，但公司整體收佣比率較同業高，「否則都做不到領導地位」；由於市場未有明文規定客人應付佣金比例，故實際上不算得上是「畀唔足佣」。另外，他亦指出，經紀都要花很多工夫才可以促成一宗成交，「如果你話你睇兩次就睇中，都係經紀事前睇咗好多次樓，幫你睇到啱心水的」。他又認為，很難要求政府為代理行業定下規例，規定買賣雙方所付的佣金，因為政府難以拿捏有關的佣金水平，所以有「行規」都已足夠。

事實上，施永青早在1998年的專欄中有一篇〈佣金收之無愧〉的文章，內容主要講述她太太的一名朋友說中原代理收取的佣金太高，當時施永青表示，「地產代理的服務不是以時間來量度的。愈快為你買到你心目中的單位，愈能證明我們服務的效益」，「如果我們的營業員不是談判能力高強，即使有好盤也可能談來談去都談不成功，你朋友一樣買不到樓。但一個營業員的成長，需要經過多少次的失敗教訓？」

美聯布少明：「零佣金」市場罕見

布少明則認為，早在他30年前入行時，行規都是買賣雙方各付樓價1%佣金予代理，在細價樓，由於涉及銀碼較細，大部分買賣雙方均會付足佣金，反而大額物業方面，由於涉及的銀碼大，所以買賣雙方提出減佣的機會較多，有時會因為買賣雙方在價錢上有些少差距，要求代理在佣金上「就一就」，但「零佣金」的情况非常罕見。

但他認為，減佣不是一種值得鼓勵的行為，若政府立例規定代理收佣的比例會較好，因為代理要促成一宗成交，都是「有血有汗」，而一個代理亦可能要數個月或半年才有一宗成交，故即使他本身經同事買樓、賣樓，都一定會付足佣金，據以往慣例，若業主放盤是付足佣金，經紀會更加戮力推銷他放售的物業，故若政府立例規定代理收佣的比例，客人會得到更專業的服務。

相關字詞﹕代理佣金 布少明 施永青 經紀減佣

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