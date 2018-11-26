律政司長鄭若驊夫 0.5%佣金購雅賓利

資料顯示，律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶，今年8月以8980萬元購入的中半山The Albany（雅賓利）一個單位連車位，實用面積1948方呎，實呎46,098元，在該次交易中，潘樂陶更要繳付1347萬元辣稅，即佔樓價15%。

不過，本報翻查有關交易文件，顯示該交易中涉及兩家代理行，包括美聯物業及利斯蘇富比，原業主支付足樓價1%、即89.8萬元予美聯物業，買方、即潘樂陶就只向代理支付44.9萬元、即樓價0.5%作為佣金，比原業主支付的佣金少一半。

陳智思付0.8%佣金沽天晉

事實上，政界中人買賣物業，除潘樂陶外亦有其他人獲「減佣」，如行政會議召集人陳智思，去年11月以1420萬元售出將軍澳天晉IIIA一個單位，同樣未有付足1%佣金，只付出11.36萬元、即樓價0.8%作佣金。有關單位實用841方呎，實呎16,885元，陳智思早於2014年9月份以1034.1萬元購入，帳面獲利385.9萬元或37%。

此外，熟悉行業運作，被稱為「樓神」的長實（1113）執行董事趙國雄，去年初以9430萬元、實呎48409元購入的雅賓利一單位，雖然呎價曾創出新高，但趙國雄同樣只支付46萬元佣金，即佔樓價0.48%。娛樂圈方面，藝人謝霆鋒母親、「拉姑」狄波拉今年5月以1.38億元購入中半山The Mayfair中層B室，實用2118方呎，實呎65,156元，當時呎價創中半山新高。資料顯示，狄波拉在有關成交中就支付69萬元、即樓價0.5%作佣金。