央行公布的金融統計資料讓市場大跌眼鏡。10月份內地社會融資規模增量只有7288億元（人民幣，下同），僅是9月份的三分之一、比去年同期減少近四成。

地方債加快發行進度

央行、銀保監會近期紛紛制定政策，要求金融機構支援民營企業、小微企業的融資需求，但政策從實施到生效都需要時間。企業信心不足，經濟下行壓力加大。大把的資金存放在各大商業銀行，10月末人民幣存款餘額達到176.48萬億元。

拉動經濟增長的希望，再次轉向政府主導下的基建。地方政府舉債發行步伐明顯加快，PPP（政府和社會資本合作）作用顯現。

地方政府籌集基建資金，首選地方債。

財政部8月中旬宣布放寬地方政府舉債的進度限制，督促地方政府加快專項債發行速度。

1月到10月，內地發行地方政府債券40554億元。其中，新增債券21190億元，借新還舊的置換債券、再融資債券19364億元。新增的21190億元債券中，包括7983億元的一般債券、13207億元的專項債券。

至此，全國人大今年批准的額度，已基本用完。新增一般債券達到當年新增一般債務限額的96%，新增專項債券佔當年新增專項債務限額的98%。

誰都不敢突破全國人大批准的額度。2008年金融危機之後，為了刺激經濟，地方政府及其控制的融資平台一度大量舉債，地方債的隱憂由此而成。

2014年全國人大常委會通過新預算法，地方債從此收緊。今年上半年，地方政府債只發行了1.86萬億元，跟去年相比幾乎腰斬。如果不是財政部從8月份開始突然發力，今年地方政府的舉債額度很有可能用不完。

PPP效用顯現 解決「錢荒」

地方政府籌集基建資金的第二大來源是PPP。直接舉債受限後，地方政府通過PPP、政府購買服務等方式解決「錢荒」。

到10月末，內地4302個PPP項目簽約落地，帶動投資約6.6萬億元，涵蓋市政工程、交通運輸、環境保護等19個領域，一大批基礎設施和基本公共服務項目投入運營。

這是經過整頓規範後的成果。從2016年開始，中央加強了對PPP、政府購買服務的控制，大量PPP項目被叫停、整頓。

中央設下紅線：每一年度全部PPP項目需要從預算中安排的支出責任，佔一般公共預算支出比例不准超過10%，一旦超過紅線就被叫停。

到今年10月份，內地共清理退庫2428個項目、投資額2.9萬億，整改完善2005個項目、投資額3.1萬億，共約佔管理庫項目規模的一半。

[馮其十 神州新形勢]