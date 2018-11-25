比特幣一周跌25% 較高峰挫八成

加密貨幣市值蒸發逾5萬億

截至昨晚約7時，比特幣報4265.22美元。美國證交會在本月16日首次向加密貨幣發行商罰款並要求補辦證券註冊，引起市場關注監管問題。不過CNBC引述Fundstrat Global Advisors創辦人Tom Lee表示，短期內有恐慌情緒存在，但不代表比特幣崩潰，比特幣的用途仍然存在。

加密貨幣冧價，相關產業亦遭殃。內地網上流傳片段，有數百台掘礦機猶如廢鐵般被棄置垃圾堆，由於比特幣價不停下跌，已不足以抵消掘比特幣消耗的電力成本，部分中小型礦場倒閉，礦機被當廢鐵「斷斤賣」。

另外有內地傳媒報道，深圳華強北是主力銷售比特幣掘礦機的集散地，礦機商舖銷售經理李娜表示，華強北很多同行不少轉租櫃檯，又或者回去賣電腦配件，礦機乏人問津，甚至有商戶轉行賣絲襪。

不過對於有傳四川、新疆和內蒙古等地已經陸續有礦場開始清盤，將礦機當廢鐵斷斤賣，李娜指部分礦場清理出來的礦機大多是以前的老礦機設備，算力小、功耗大，可能賣不出去才出現「斷斤秤」的現象。

礦機傳被當廢鐵「斷斤賣」

事實上，比特幣今年8月起持續下跌，拖累掘礦機晶片商Nvidia股價大跌28%。CME比特幣期貨BTC 1月合約上周五收跌200美元或4.57%，報4175美元，見即月合約收市新低，一周累跌逾23%；CBOE比特幣期貨XBT 1月合約上周五收報4190美元，跌185美元或4.23%，亦是即月合約收市新低，一周累跌22.7%。