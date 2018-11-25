產品對象：富人中富人

社交媒體上多次掀起的杯葛D&G運動，對D&G品牌的影響不得而知。截至今年3月底的12個月內，其收入按年大致持平，錄得12.9億歐元（約125億港元，以3月底匯率計算）。但息稅折舊攤銷前利潤按年跌7.1%至1.56億歐元（約15億港元，以3月底匯率計算）。

去年收入125億港元

《華盛頓郵報》時尚評論專家Robin Givhan形容，D&G的設計是為富人之中的富人而設。

今年4月D&G品牌在紐約大都會歌劇院打造了一場金碧輝煌、花團錦簇的時裝秀，展示猶如童話世界式的華衣美服。不惜工本為貴客打造夢幻的舞台，被行業觀察家質疑了一下成本。Dolce當時這樣回應：「對不起，這是你的錢嗎？不是，好的。」

時裝秀展示的Alta moda（高級時裝），動輒價格數萬美元，但未必是一般情况下可以穿著的。Givhan形容，穿這些衣服的場合，可能是在俄羅斯財閥或中東皇室的超級遊艇，又或在保安森嚴的歐洲莊園。

對於有評論認為這品牌的衣服開價貴，Dolce反駁：「你會問米開朗基羅的作品多少錢嗎？你不要問價格。美是不可以錢來衡量的。」

兩創辦人曾是情侶關係

60歲的Dolce與56歲的Gabbana認識30多年。Dolce是西西里島一名裁縫的兒子，Gabbana是平面設計師。兩人於1985年創立自己的時裝品牌。有一段時間，他們是情侶關係。這種關係在2005年結束，但他們的商業伙伴關係持續。當歐洲其他設計師將自己的品牌賣給大型企業，每隔幾年換一次創意總監。他們仍是D&G的掌舵人。這品牌最近關閉了以T恤和牛仔褲為主的較低價業務，專注滿足少數富人的品味。

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