D&G創辦人四處點火頭 曾推「奴隸涼鞋」 揶揄#Me Too

《華盛頓郵報》時尚評論專家Robin Givhan曾形容，兩名創辦人Domenico Dolce和Stefano Gabbana發表了政治不正確意見，最多也只會聳聳肩，毫不在乎。Gabbana曾這樣說：「我喜歡自由。自由，自由，自由，自由。我喜歡說出我的想法。我不怕。我所說的不會錯，只是超出社會規範。但這真的是我的想法。」

D&G的品牌創作，以至兩名創辦人的言行，經常冒天不之大不韙。2007年該公司推出的一輯廣告，展示一名穿泳裝的女模特兒被一名赤裸上身的男子按在地上，由一堆赤膊男子圍觀，被指有強烈的輪姦暗示。廣告其後在意大利等地被禁或抽起，D&G公司當時批評監管落後，把創作和真實行為混為一談。

「輪姦暗示」廣告 意大利被禁

D&G在2013年的春季系列，在裙子上印上blackamoor風格的北非女子，又展示了一系列以黑人女性頭像為設計的耳環，被指令人聯想到美國奴隸制，質疑品牌以奴隸文化賺錢。除了販賣奴隸衣服、奴隸耳環的爭議，D&G在2016年推出的一款名為「奴隸涼鞋」（slave sandals）的女裝涼鞋，也受到外界非議。

兩名品牌創作人的言論也一樣惹火。2015年，Dolce向意大利《Panorama》 雜誌炮轟試管嬰兒是「化學的、合成的孩子」。他認為同性戀者不應製造試管嬰，言論觸怒了育有試管嬰的Elton John，他直接發動粉絲抵制D&G。Gabbana反罵Elton John是法西斯分子。除此以外，Gabbana也曾批評Lady Gaga有肚腩，形容美國樂壇小天后Selena Gomez醜，又批評超模Kate Moss穿的Valentino服裝不好看，到處點着火頭。

成梅拉尼婭衣櫥大牌

近年Gabbana曾質疑 #MeToo全球反性侵運動誇大了性侵的出現率，又堅稱性騷擾在意大利並非問題。他說：「所有關於美國女性的事情，我們都沒有相同的東西，因為我們非常尊重女性。我們的心態完全不同。」

他形容部分問題是你請我願。Gabbana說：「這不是新鮮事。（意大利名導演）維斯康提（Luchino Visconti）向（奧地利男演員）漢密保加（Helmut Berger）和阿倫狄龍提出上牀……但聽着，這是由你決定的。這是真的。大家都知道。 20年後你說：『啊！他摸我屁股！這不是暴力。』」

當很多知名品牌都不願跟美國總統特朗普家族扯上關係， Tom Ford、Marc Jacobs等品牌更表明不會贊助第一夫人梅拉尼婭（Melania）服裝，D&G卻成為她衣櫥的大牌。當梅拉尼婭穿上D&G服裝出席公開場合，Gabbana就會上Instagram讚美一番，被Givhan形容他是梅拉尼婭的「單人啦啦隊」。這行為也令D&G在社交媒體成為針對對象。為此Dolce和Gabbana生產了印有#Boycott Dolce & Gabbana字樣的T恤回應，與反對者繼續互懟。

海港城店禁港人攝影惹抗議

較為港人熟悉的D&G爭議，是2013年初D&G位於海港城的門店禁止香港人在店外的行人路攝影，但內地遊客卻獲准拍照，觸發大量群眾聚集在該店外攝影，以示抗議。

資料來源：華盛頓郵報、glamour.com

明報記者 黃展翹

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