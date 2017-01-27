二手續劈價 紅磡海名軒減300萬易手

【明報專訊】樓市繼續吹淡風，二手業主紛紛減價沽貨，情况蔓延至豪宅物業市場，有豪宅業主為求出貨，不惜減價300萬元沽售物業。中原地產副分區營業經理吳國豪表示，紅磡海名軒錄劈價成交，該單位為3座高層A室，屬實用面積1,356方呎4房連雙套房戶，早前以4,800萬元放售，但未能成功，新近減價300萬或6.25%至4,500萬元，終獲區內換樓客承接，折實實呎33,186元。據悉，原業主於2004年以1,999萬元買入，持貨14年，帳面獲利2501萬元離場，物業升值1.25倍。
嘉湖業主1個月減價15%
上車屋苑天水圍嘉湖山莊，有業主一個月內減價15%求售。中原地產副區域營業經理伍耀祖指出，該單位為麗湖居8座高層E室，屬實用面積446方呎2房戶，附有雅致裝修，原業主於上月起放售，當時叫價540萬元，及後市况轉差，減價至458萬元終獲買家承接，共減價82萬元或15%，折合實呎10,269元。據了解，原業主於2014年12月以330萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利128萬元，升值39%。
淘大兩房577.8萬售出
市區上車盤亦錄減價成交，利嘉閣助理分區經理鮑允中表示，九龍灣淘大花園N座高層5室，實用面積376方呎，2房間隔，於10月起以615萬元放售，惟一直未有承接，本月連減三口價，至日前以577.8萬元售出，累積減價37.2萬元或6%，折合實呎15,367元。據了解，原業主於2007年以139.8萬元購入，持貨11年，帳面獲利438萬元，物業期內升值3.1倍。
建生邨綠表實呎4402元成交
屯門未補地價公屋則以新低價易手，祥益地產高級營運經理黃文樂表示，上述單位為建生邨康生樓低層14室，屬實用面積443方呎2房戶，原業主早於今年2月起放售，當時叫價235萬元（未補地價），惟一直乏人問津，至近日減價195萬元（未補地價）始能成功易手，較原叫價少40萬元或17%，實呎4402元，成交價為今年2月後新低。據悉，原業主於1999年以11.93萬（未補地價）購入，持貨19年，帳面賺183.07萬元，物業升值15.3倍。