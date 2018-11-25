傳節流裁員 郭台銘：明年1月前業績很好

【明報專訊】彭博社早前引述消息報道，蘋果公司最大iPhone組裝工廠富士康，計劃於2019年大幅削減支持200億元人民幣，其中旗下iPhone組裝事業明年必須削減費用60億元人民幣，同時公司擬裁約10%非技術人員。鴻海董事長郭台銘昨日偕同其妻曾馨瑩在台灣為九合一選舉投票後表示，減少預算每年都在做，只是今年較全面，應付未來經濟結構調整，重申明年1月前業績都很好。他指出，「不論有多麼愚蠢，公司也肯定不會減少研發的開支」，又否認擬裁減10萬名員工。
蘋果股價連跌8周
蘋果上周五再跌2.54%，收報172.29美元，其股價已連跌8星期，自高位計大跌近兩成半，為2008年金融海嘯以來最差表現。蘋果今輪跌浪皆因公司預料iPhone下季出貨量會低過預期，加上至少三家iPhone供應商都調低收入預測，有傳中國廠商被取消iPhone訂單，至近日更有指iPhone部分型號在日本減價，導致蘋果不斷捱沽。
阿里股價逆市升
不過，蘋果市值仍為世界冠軍，上周五市值約為8312億美元（約6.51萬億港元），而中國電商巨擘阿里巴巴（BABA）股價即使由6月高位累跌近30%，但周五逆市做好，收報150.33美元，升0.62%，市值達3896.83億美元（約3.04萬億港元），超越美國科網巨頭facebook的3791.2億美元（約2.96萬億港元），躋身美股第五大科技股。
微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet則分別於科技股排第2至第4位（見表）。