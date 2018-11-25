傳節流裁員 郭台銘：明年1月前業績很好

蘋果股價連跌8周

蘋果上周五再跌2.54%，收報172.29美元，其股價已連跌8星期，自高位計大跌近兩成半，為2008年金融海嘯以來最差表現。蘋果今輪跌浪皆因公司預料iPhone下季出貨量會低過預期，加上至少三家iPhone供應商都調低收入預測，有傳中國廠商被取消iPhone訂單，至近日更有指iPhone部分型號在日本減價，導致蘋果不斷捱沽。

阿里股價逆市升

不過，蘋果市值仍為世界冠軍，上周五市值約為8312億美元（約6.51萬億港元），而中國電商巨擘阿里巴巴（BABA）股價即使由6月高位累跌近30%，但周五逆市做好，收報150.33美元，升0.62%，市值達3896.83億美元（約3.04萬億港元），超越美國科網巨頭facebook的3791.2億美元（約2.96萬億港元），躋身美股第五大科技股。

微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet則分別於科技股排第2至第4位（見表）。