高盛：聯儲局不為股市停加息

伯南克耶倫從不回應股市

高盛認為，聯儲局只會因為其他經濟情况採取較溫和的措施，例如信貸息差大幅變壞，或經濟增長低於潛在預期。相對之下，現時信貸息差普遍較溫和，經濟增長幅度於在預期之上，明年衰退的風險有限。

彭博統計前3任聯儲局主席任期，格林斯潘減息與股市大跌有關，例如在1988年對冲基金長期資本管理（Long-Term Capital Management）倒閉及新興市場危機。不過繼任人伯南克和耶倫，均不會在每次重大股市下跌時作出回應。

摩通：明年美國經濟增長降至1.9%

此外，摩根大通發表報告，預期美國經濟隨着減稅等財政政策刺激減弱，加上貨幣政策收緊，明年美國經濟增長將大為放緩至1.9%，遠低於今季預期的3.1%。該行預期明年失業率比今年更低，通脹壓力進一步加大，加息步伐將比預期中進取，貨幣政策會由目前寬鬆變為中性，抑制經濟增長，預期明年會加息3次。

報告亦預期，由於長期利率的不斷上升，減稅效果明年逐漸減弱，而且勞動力市場擴張加重企業工資成本，明年企業利潤率或會下滑。