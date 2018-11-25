油價大跌7.7％ 拖冧美股 三大指數一周挫4％ 8年來最差感恩節周

上周五道指收市跌0.73%，報24285點；標普500指數跌0.66%，報2632點；納指跌0.48%，報6938點。

雖然市場預計石油輸出國組織將於12月6日舉行的會議開始減產，不過消息未能支持油價表現。投資者預期經濟減慢會降低對石油的需求，Price Futures Group分析師Phil Flynn預計，中美元首本月底的會不會順利，市場不認為油組減產速度能抵消即將到來的需求放緩。

市場憂減產不足抵消需求放緩

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，減產需要俄羅斯配合，未必能夠成功達成協議，而且美國頁岩油產量正在增加。雖然冬季來臨增利好油價，但他預計油價短期內難有上升空間，或會再下試每桶50美元以下水平。

除標普能源股指數下跌，科技股續跌亦拖累美股表現。儘管美國網上零售在上周五的「黑色星期五」傳統購物旺季表現理想，預期整體行業銷售可達230億美元，超過去年的210億美元，不過上周五亞馬遜股價仍跌0.97%，蘋果下跌2.54%。（見另文）

溫灼培：美股受債息上升拖累

溫灼培指出，近期美股下跌主要原因是由於美國債息上升。市場普遍預期聯儲局將於年底加息，加息後聯邦基金利率升至2.25厘至2.5厘，30年美國國債收益率再難保持在3厘的水平，加上美國負債上升將增加美債供應，債息進一步上升。息口高企增加債券吸引力，資金對高估值的科技股興趣減少，因此近期納指在高位下跌，進而拖累道指表現。

港股ADR低水110點

恒指夜期周五窄幅上落，收報25864點，跌0.12%，低水64點。ADR港股比例指數周五跟隨美股下跌，收報25817點，跌0.43%，低水110點。油股ADR成重災區，中海油（0883）折合港元報12.2元，比本港收市低3.6%，中石油（0857）折合報5.27元，比本港低收2.09%。騰訊（0700）折合報289.78港元，比本港低收0.49%。

美股近期雖然下跌，但對港股影響不大，溫灼培指港股早前累積不少跌幅，中美元首會晤前市場傾向靜觀其變，不過若美股繼續下跌，難免對港股會有影響。

明報記者 歐陽偉昉