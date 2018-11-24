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2018年11月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
CCL 7個月首失守180點 連跌8周挫3.98% 3年最長跌勢
東環額印鬆綁732萬沽 持貨3年近平手離場
嘉湖車位110萬 3個月勁蝕27%
珀爵首開現樓示位 珀居盡推7幢洋房
騰訊音樂傳「雙12」美上市籌78億 故技重施 騰訊料錄特殊收入撐業績
創夢天地傳下周招股
兩內房遞交上市申請
工行：民企貸款每年淨增逾2000億
海航首沽港上市公司
保監局倡提高中介人最低淨資產水平
國務院支持自貿區個人投資境外
觀望「習特會」 港股成交21月最低 分析：好淡爭持醞釀「爆邊」
美團挫12% 大行紛削目標價
國指改革 紅籌民企擬不設上限
離岸人幣同業拆息兩月新高
思捷斥17億推「新5年計劃」
布油急挫6％ 個半月累跌三成 全球供應增加 續憂經濟放緩
蘋果新機不濟 傳重產iPhone X
「黑色星期五」開鑼 今年增長料顯著
華置附屬向建行亞洲 借6.7億
李慧敏1200萬捐「恒大」
陸振球：比特幣證樓價可低過「成本價」
周末睇樓好去處
泓碧戶型多樣 高層享雙海景
擬設無人駕駛電動車屋苑穿梭
區內兩入伙新盤 呎租50元水平
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周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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CCL 7個月首失守180點 連跌8周挫3.98% 3年最長跌勢
東環額印鬆綁732萬沽 持貨3年近平手離場
嘉湖車位110萬 3個月勁蝕27%
珀爵首開現樓示位 珀居盡推7幢洋房
騰訊音樂傳「雙12」美上市籌78億 故技重施 騰訊料錄特殊收入撐業績
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布油急挫6％ 個半月累跌三成 全球供應增加 續憂經濟放緩
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「黑色星期五」開鑼 今年增長料顯著
華置附屬向建行亞洲 借6.7億
李慧敏1200萬捐「恒大」
陸振球：比特幣證樓價可低過「成本價」
周末睇樓好去處
泓碧戶型多樣 高層享雙海景
擬設無人駕駛電動車屋苑穿梭
區內兩入伙新盤 呎租50元水平
CCL 7個月首失守180點 連跌8周挫3.98% 3年最長跌勢
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擬設無人駕駛電動車屋苑穿梭
區內兩入伙新盤 呎租50元水平
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