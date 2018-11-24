陸振球：比特幣證樓價可低過「成本價」

比特幣價格可跌至低於「掘礦」成本，側面證明了早前有說發展商高價搶地，樓價絕不會跌低於買地和起樓的成本價的說法有多荒謬，如果可保證商品出售價格必定高於生產價格，那世上豈不是沒有蝕本生意？因只要商人將賣價訂於高過生產成本便可以。問題是你不減價，並不代表買家一定要買，最近便有內地發展商在港賣樓先以高價開盤，見勢色不對，未開賣便已增加各種優惠變相劈價，不排除稍後巿場反應繼續欠佳，這家內地發展商會以低於成本價即蝕讓賣樓。

貨尾量錄5年新高

中原樓價指數繼續下跌，早已跌穿「娥六招」推出時水平，值得留意的是，「娥六招」推出後發展商不再「唧牙膏」式賣樓，而最初是先集中出售貨尾，以免樓盤入伙後半年仍未賣出的貨尾被徵空置稅，以至新盤貨尾一度回落，但之後樓價開始下跌，新盤買家反而卻步，發展商在開售新盤雖較前進取和將訂價調低，銷售量卻不升反跌，以至最近兩個月新盤貨尾量急升。

需求急降 「納米樓」最危

根據Q房網引述一手住宅物業銷售資訊網（SRPE）資料，統計自2013年一手新例生效後，開售中的230個新盤（已扣除終止銷售新盤項目），涉及82,419個單位，至今已售出約70,905伙，整體售出比率達86%。當中整體貨尾量連續2個月錄得雙位數升幅，9月份急升18.6%，10月份升幅擴大至20.8%，由9535伙升至11,514伙，更創2013年新例生效後貨尾量新高。比率方面亦創今年新高，達14.0%，反映整體餘貨增加（圖1）。

另Q房網綜合屋宇署入伙紙資料，分別統計現樓貨尾及樓花貨尾。10月份整體貨尾急升，主要受樓花銷售放慢影響。2013年至今已開售、而未終止銷售新盤有50個屬樓花項目，涉及23,665伙單位，當中29.5%仍未售出，即6984伙，比率亦跟隨整體貨尾走勢，連升2個月，創逾2年、26個月新高。

REA集團自2012年起每半年進行一次有關房地產市場前景問卷調查，已進行了14次。今年，該集團再委託尼爾森（Nielsen）於10月12日至21日以網上問卷形式，成功訪問了1002名18歲到65歲的市民，雖然樓價有下調迹象，但仍然一直高企，普遍受訪者表示現時住宅物業價格與相對合理價錢仍有一段距離，問及他們要樓價跌多少才會考慮在香港買樓，得出結果是平均要求樓價下跌35%，他們才會考慮在港置業（圖2）！

樓巿就是這麼奇怪，當樓價不斷上升時，人們會覺得愈遲入巿愈蝕底，但當樓價由升轉跌，人們便會愈跌愈怕買樓，現在說要樓價跌35%才買，但當樓價真的跌了35%，相信大家又會改口說要跌夠50%才合理，才夠膽買樓！

受訪者：樓價跌35%始入市

同時，調查亦發現「納米樓」需求大幅下降，只有13%（相比2018年上半年的41%）的受訪者表示會考慮購買「納米樓」。其實，之前「納米樓」需求大，可能只因樓價過高負擔不起，才被逼要買銀碼較細的「納米樓」，如樓價回落，那不如買入較大較舒適的居住、面積較大的一般單位，所以如樓價繼續調整，「納米樓」因需求減少，其樓價跌幅可能特別慘烈。

還有居住「納米樓」的一群，應較多是年輕的單身客或年輕夫婦，但根據統計，香港的在職年輕人口有減少趨勢（圖3），對上車或對「納米樓」的需求或只會不斷減弱。

調查建議居屋以「排」代「抽」

另「107動力」本月委託香港大學民意研究計劃以隨機電話形式，成功訪問了超過500名18歲或以上的香港居民，調查發現有超過60%受訪者認為香港現時的認購居屋抽籤程序，應改為類似公屋的輪候制度（圖4），令申請者可以掌握等候時間。負責本次調查的「107 動力」召集人何民傑指出：「有想上樓嘅年輕人可能好『黑仔』，抽10年都抽唔到居屋，如果改為輪候，就可以減低年輕人置業嘅『集體焦慮』，政府又可以預到居屋嘅需求量。香港其實無乜公共資源係靠『抽』去分配，『排』係合理過『抽』。」大家認同有關說法嗎？

[陸振球 樓市解碼]