蘋果新機不濟 傳重產iPhone X

熟悉蘋果銷售策略的人士稱，蘋果過去也有為特定的市場生產有市場需求的舊機型，以此作為促銷及提高利潤的方式，因為舊機組件成本通常較低，且製造設備已經貶值。據供應鏈相關人士稱，恢復生產iPhone X的部分原因，是考慮到蘋果與三星簽訂的合同。它是iPhone X的OLED屏幕的主要供應商。消息稱，蘋果需按合約購買一定數量的OLED屏幕，且考慮到新機XS和XS MAX減產，蘋果正試圖通過生產此舊機來填補缺口。

與XS和XS MAX相比，XR功能較為遜色，與iPhone 8等仍受歡迎的較舊相比，其售價也較貴，影響其銷量。知情人士向《華爾街日報》稱，日本主要電訊商計劃最早於下周起下調XR價格，但知情人士未透露減價幅度。日本電訊商的高層人士稱，在新機發布一個月之內減價，不僅在蘋果少見，在一般智能手機生產商也相當罕見。

XR發布不到1月 已向日電訊商補貼

XR在蘋果日本門店的售價約為750美元起，不過電訊商會將手機與電訊套餐綑綁銷售，因此電訊商對蘋果手機的定價較為模糊。對於蘋果來說，日本是其盈利最豐厚的市場之一，其智能手機在當地市場的份額達四成半以上。目前尚未清楚蘋果是否計劃向其他市場提供類似措施。此外，蘋果行政總裁庫克再次證實，蘋果正開發自動駕駛汽車系統，並強調研發重點於軟件系統。

（華爾街日報）

[國際金融]