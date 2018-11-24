布油急挫6％ 個半月累跌三成 全球供應增加 續憂經濟放緩

摩通將明年布蘭特原油平均價格預測，由每桶83.5美元下調至73美元，2020年的平均價格預測進一步降至64美元。

阿里巴巴市值超fb 第五大美股

能源股板塊早段下挫，埃克森美孚及雪佛龍股價跌逾2%。道指跌逾百點。蘋果、facebook、Google早段下滑。阿里巴巴盤中市值升至3884.38億美元，超越facebook，成為美股市值第五大的科技類企業。多隻晶片股上漲，納指早段由跌轉升。美國股市因感恩節翌日提前3小時收市。美國10年期國債孳息率昨跌至3.033厘，是9月底以來低位。數據顯示，美國經濟活動持續擴張，增幅略遜預期。美國11月綜合PMI初值跌至54.4，10月終值為54.9。綜合PMI就業分項指數是去年6月以來初值新低。

美庫存急增485萬桶 近1年最勁

今年全球原油供應量激增。總部設於巴黎的國際能源署（IEA）預計，今年單是非油組的日產量已增加230萬桶，遠高於6個月前預測的180萬桶。與此同時，當局預測明年的每日需求將增加130萬桶，較6個月前的預測低了20萬桶。市場憂慮貿易戰令中國的需求放緩，即使沙特阿拉伯準備在下月6日的會議，推動油組和俄羅斯等非油組成員達成每日減產140萬桶的協議，也無法紓緩市場對原油供過於求的憂慮，令油價連跌7周。

美國能源信息署（EIA）公布，美國原油庫存上周增加485萬桶，增幅是去年底以來最大。PVM Oil Associates策略師Tamas Varga稱，當前問題是淡友還有多少火力？將目前的經濟和原油供求情况與2014年的油價跌浪相比是合理的，畢竟在4年前的年底油價也幾乎跌至目前水平。價格波動率飆升至2016年底以來高位，投資者都急於對冲，以防油價進一步下滑。波動率是投資者對特定期權需求的衡量指標，快到期的認沽期權已升逾60％，是兩周前的兩倍。

不過瑞信認為，油價正醞釀反彈，理由之一是油組可望於下月初宣布減產，加上消息指歐盟考慮審慎制裁伊朗的可能性，而未來幾個月伊朗的原油供應可能大幅減少，加上煉油商完成秋季的維護計劃，應可支持油價在年底前反彈。

歐元區PMI見30月新低

此外，歐元區經濟活動增長放慢，11月製造業PMI初值跌至51.5，見30個月新低。歐元區11月綜合PMI初值也跌至52.4，為2014年底以來低位。歐洲最大經濟體德國的綜合PMI同樣跌至近4年新低。德國的製造商報告，中國、意大利和土耳其的需求疲軟。業界的新出口訂單，創近6年的月度最大跌幅。歐元受壓，兌美元低見1.1338。

（綜合報道）

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