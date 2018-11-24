思捷斥17億推「新5年計劃」

New Look前CEO年中接棒

思捷的新五年計劃表明會投資在促進未來增長及簡易、快捷和數碼化的營運流程，改善產品質量等；目標希望在2020/21財年恢復收入增長；2019/20至2023/2024財年複合年均增長率達中高單位數；二至三年時間內實現盈虧平衡及自從第5年開始，集團除利息及稅項前利潤率目標為5%至7%。該五個財年平均每年開支約2億元。

然而，未來業績改善相信有賴於本財年一次性燒錢15億至17億元關閉虧損店舖。思捷提出兩招，包括簡化工作流程並改善問責制，以建立更精益架構，及淘汰虧損業務。上述費用主要用於精簡及合併全球分銷網絡等，其中包括企業辦公室，預計大部分使費將於2018/19財年完結前實現，預計重組計劃將可每年節省約20億元年度開支。

思捷今年換來「New Look」前行政總裁Kristiansen接棒，新官上場即再提改革，市場投資者是否受落尚待下周一揭曉。

但以往思捷多次提出改革均失敗收場，當中最觸目驚心的要數2011/12財年提出的180億元四年改革轉型計劃，以振興公司及品牌務求贏回「Esprit女士」的芳心，當中豪花68億元用於品牌傳訊上，更請來巴西超模Gisele為代言人，計劃增加廣告投放佔銷售額比重達6%至8%。

歷多輪改革 未見起色

然而計劃不足兩年即告腰斬，思捷請來前ZARA猛將馬浩思坐鎮，馬浩思宣告舊四年計劃不存在，引入「Vertical Model（垂直模式）」減少衣服設計至銷售時間等，以應對快時尚衝擊。惟隨着馬浩思辭職，亦確實了「ZARA」式轉型失敗。思捷昨日收報2.09元，無升跌。