離岸人幣同業拆息兩月新高

另外，國家外匯管理局公布，今年10月份中國境內市場外匯遠期交易額按月下降203億美元，較上月繼續下降逾兩成，成交額創18個月新低。今年8月初，人行為增加沽空成本，將遠期購匯合約的風險準備金調升至20%，影響遠期市場成交。期權成交額則為909億美元，按月增兩成，創22個月新高。

對習特會期望降溫 人幣現沽壓

人民幣中間價昨報6.9306，升85點子（1元等於1萬點子），中美元首將於月底舉行峰會，早上人民幣波幅不大，維持在6.94以上。不過歐洲企業增長受經濟轉弱影響，美匯指數升近96.9，離岸人民幣最多下挫130點子，晚上跌幅擴大。截至晚上10時，人民幣在岸價報6.9482，跌161點子，離岸價報6.944，跌173點子。

華僑銀行發表報告指出，市場對中美元首會晤預期降溫，加上預期中國進一步放寬政策，皆對人民幣帶來沽壓。不過若美國願意在中美貿易談判，將2000億美元貨品關稅加至25%的時間由原來的1月押後，代表中國的階段性勝利，或許會緩解人民幣的壓力。